Ponte Morandi. L’Empa: “sabbia e iuta nelle macerie”. Autostrade spinge per il difetto di costruzione

: Ponte Morandi, demolizioni al via: le immagini. Toninelli: “Tav? La manutenzione è l’unica grande opera necessaria” - fattoquotidiano : Ponte Morandi, demolizioni al via: le immagini. Toninelli: “Tav? La manutenzione è l’unica grande opera necessaria” - Agenzia_Ansa : #Genova #ponteMorandi iniziata la demolizione IL VIDEO Ma per vedere il primo impalcato a terra bisognerà attendere… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, demolizione del viadotto al via: smontato un segmento di 40 metri. Conte: “È il giorno del riscatto” -

(Di domenica 10 febbraio 2019) La traduzione del report Empa è da rifare, lo abbiamo scritto ieri, quando abbiamo anche riportato le anticipazioni del documento, estremamente tecnico, contestato dai legali di Aspi. Tuttavia ci sono elementi che emergono dal documento su cui, oggi, si soffermano i giornali.I dubbi dei periti svizzeri sui materiali I tecnici delparlano di “corpi estranei” nei trefoli rotti. Scrivono che sono stati rinvenuti “materiale diconcrezionato, residui di grasso su parti in acciaio e frammenti di asfalto libero”.Tutte cose che lì dentro non ci dovevano essere.E ancora, in un altro capitolo dell’analisi si fa riferimento a “tracce di sabbia” presenti in componenti dell’impalcato.Già così com’è, insomma, il responso del laboratorio svizzero sembrerebbe consolidare l’ipotesi di carenze strutturali impossibili da riscontrare con la manutenzione, come sostenuto dai consulenti ...