Pignoramento Prima Casa Equitalia 2019 | cointestata | con mutuo | coniuge | invalidi | figli

(Di domenica 10 febbraio 2019) Oggi parleremo di, ed in particolar modo deldellafatto per mano di. Questo tipo diè differente rispetto a quello che può avvenire fra privati, in quanto nel momento in cui si ha undi questo tipo vi è una velocità maggiore. Ciò avviene perchénon ha bisogno di passare in giudizio per fare un, come magari può avvenire fra privati, perché questodipende fondamentalmente dal fatto che non sono state pagate alcune delle tasse che si dovevano pagare in precedenza. I pignoramenti per altre questioni sono differenti, riguardano debiti fra privati ed in quel caso si procede in una maniera diversa. Nei prossimi capitoli andremo a vedere insieme quando si è soggetti aldellaed alcuni casi particolari di questa specifica situazione....