Perché si torna a parlare della scuola senza bocciature | ora la palla passa alla politica

C'È POSTA PER TE NON VA IN ONDA - ECCO PERCHÈ/ Quando torna in tv? Sul web è polemica! : Oggi, sabato 9 febbraio 2019, C'è POSTA per te non va in ONDA: perché? Lo show di Maria De Filippi si ferma per dare spazio alla finale del Festival di Sanremo.

Borse - Perché sui mercati è tornato l’Orso : Il rallentamento dell’economia globale non è una novità. Gli investitori sono preoccupati perché coincide con una fase in cui le banche centrali stanno portando avanti politiche di normalizzazione e di ritiro della liquidità immessa negli ultimi anni. Intanto le Borse globali archiviano la prima settimana in calo dopo sei rialzi consecutivi...

Vieni da me - Diego Fanzaga confessa : "Perché ho vinto 162mila euro a L'Eredità". Ora tutto torna : L'ormai ex super-campione de L'Eredità, Diego Fanzaga, eliminato dal quiz di Flavio Insinna nella puntata di giovedì 8 febbraio, si lascia alle spalle voci su complotti e favoritismi (almeno lo spera) e si racconta nello studio di Vieni da me di Caterina Balivo. A L'Eredità, in totale, ha vinto la b

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Pierfrancesco Favino torna sul palco dell’Ariston : Perché non resta? – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il piacere e ...

I Negrita : "Siamo tornati al Festival Perché eravamo stufi di vedere ragazzini dei talent prendersi la scena" : A gamba tesa sui talent. I Negrita tornano a Sanremo dopo 16 anni e infiammano la vigilia: "Abbiamo deciso di tornare a Sanremo perché eravamo stufi di vedere ragazzini venuti dai talent prendersi la scena", ha detto in conferenza stampa il cantante Paolo "Pau" Bruni. Che ha aggiunto: "Abbiamo 25 anni di carriera, era giusto salire sul carrozzone di Sanremo".Parlando della canzone che eseguiranno sul palco dell'Ariston, I ragazzi stanno ...

Perché le foibe sono tornate al centro delle polemiche tra Salvini e l'Anpi : La difficoltà di trovare una memoria condivisa riesplode ogni anno in occasione del 10 febbraio giorno in cui ricorre la...

Diciotti - Perché non torna la versione del Viminale sui terroristi a bordo della nave : Pronta la difesa per il ministro Matteo Salvini: secondo il Viminale a bordo della nave Diciotti c'era la possibilità che ci fossero infiltrazioni terroristiche e/o criminali. Ma se è così perché il Tribunale dei ministri non ne ha tenuto conto? Quali informazioni aveva il ministero e perché se si trattava di pericolosi terroristi li ha spediti in un centro d'accoglienza vicino Roma, a Rocca di Papa?Continua a leggere

Salvini attacca le Ong. 'di nuovo in mare e tornano i morti'. Pd : 'zero sbarchi Perché la gente muore' : Riesplode la polemica politica. 'A marzo tornerò in Africa' dice il ministro dell'Interno che aggiunge: 'cuori aperti ma porti restano chiusi'. Il cordoglio del presidente Mattarella e l'impegno del premier Conte: 'dopo il ...

Perché oggi si torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina : Un sogno, per qualcuno. Uno spreco inutile, per altri. Un fertile terreno di polemiche, per tutti e da decenni. Tutto inizia...

Alessandro Di Battista - il vergognoso sfregio a Matteo Salvini : 'Perché lo fai? Torna in te' : 'Quel mondo lì - continua nel suo consueto delirio - è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano. Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per ...