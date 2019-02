Perché chi attacca Bankitalia in realtà colpisce il «popolo»

Incubo pidocchi fra gli under 18 - ecco Perché tornano : Roma, 9 feb. (AdnKronos Salute) - Il bambino torna da scuola e inizia a grattarsi furiosamente, co[...]

I "caschi gialli" spiegano a Di Maio Perché non sono strumentalizzati dalle lobby del petrolio : Con in testa i “caschi gialli”, quelli usati per sicurezza dagli operai sulle piattaforme petrolifere, in opposizione ideale con la violenta protesta francese dei “gilet gialli” usati invece per le emergenze in strada, circa duemila persone da Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Campania e

Giorno del ricordo - le foibe : Perché c’è ancora chi le nega e i libri di scuola ne parlano superficialmente? : Le foibe sono concretamente delle cavità naturali presenti sul Carso. Il nome deriva da un termine dialettale giuliano, che a sua volta deriva dal latino fovea, ovvero fossa o cava. Furono due i momenti in cui, durante la Seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, le foibe divennero teatro di vere e proprie esecuzioni di massa, quando i partigiani comunisti del maresciallo Tito vi gettarono migliaia di persone, colpevoli ai loro occhi ...

Milan - Gattuso sicuro in conferenza stampa : “le prossime gare diranno chi siamo. Calhanoglu? Ecco perchè ‘gioca sempre'” : Gattuso predica concentrazione in conferenza stampa: nonostante il buon momento, le prossime gare saranno quelle che permetteranno di capire la reale dimensione dle Milan. ‘Ringhio’ analizza inoltre la situazione di Chalanoglu, sottotono ma titolare Il Milan guarda alla sfida contro il Cagliari di domani notte con grande fiducia. I rossoneri, grazie all’arrivo di Piatek sembrano aver trovato la pericolosità offensiva che ...

Sanremo - Renga "maschilista" nella bufera : "Ci sono meno donne Perché gli uomini hanno una voce più bella" : Questo Festival di Sanremo non sarà così brillante in termini di ascolti, ma sicuramente lo è in termini di polemiche. Dopo alcune accuse di plagio, canzoni che inneggiano alla droga, ora ci mancava '...

Chi sono gli Ex-Otago e Perché si chiamano così : sono un gruppo di Genova, che esiste già da parecchi anni e si è fatto vedere in giro: stasera cantano "Solo una canzone"

Il Paradiso delle Signore rischia la chiusura : ecco Perché : La Rai mette in stand by una fiction molto amata dal pubblico, il Paradiso delle Signore. Prima c’era stato lo spostamento della produzione da Torino a Roma: la ragione? I sindacati non avevano approvato la necessità di intensificare il lavoro, come conseguenza della serialità della storia. Alla fiction lavorano 500 operatori. I ritmi di lavoro sono serrati: cinque puntate a settimana, la soap aveva raggiunto anche il 15 per cento di ...

Perché Woody Allen chiede ad Amazon 68 milioni di dollari : Il regista ha fatto causa ad Amazon per mancato rispetto degli accorti sulla realizzazione e distribuzione dei suoi prossimi...

Chi è Luigi Federico Signorini - il vicedirettore al centro dello scontro su Bankitalia - e Perché i 5Stelle non lo vogliono - : Nell'ultimo dei fronti aperti nel governo c'è quello per la riconferma dell'altro dirigente di palazzo Koch, l'uomo della finanza che in passato ha criticato sia il reddito di cittadinanza che Quota ...

Gilet gialli : chi sono - cosa chiedono e Perché invadono Sanremo : I Gilet gialli vanno a manifestare a Sanremo. Ad annunciarlo è stato uno dei leader del movimento freancese, Maxime Nicolle, alias Fly Rider sui social. L'evento è previsto per l'8 febbraio alle 14 per, riferisce l'Ansa,«far valere le nostre rivendicazioni e mostrare al governo italiano chi sono le vere casacche gialle». Il 31enne Nicolle ha aggiunto che la manifestazione sarà «assolutamente pacifica, non abbiamo alcuna intenzione di entrare ...

Perché abbiamo bisogno dello stile di Achille Lauro : È ironico il parallelismo ora che abbiamo preso un po’ tutti familiarità con il testo di Rolls Royce. La canzone che Achille Lauro ha portato a Sanremo 2019 è, in effetti, tutta una griglia di stereotipi che, soprattutto i più giovani, non avranno avuto difficoltà a decodificare. Ironico che sia proprio lui a rappresentare, invece, quanto di più lontano possa esistere dalla classica immagine del trapper ...

Manuel Bortuzzo riconosce chi sparò. Stupore davanti alle foto : 'Perché l'ha fatto?' : ROMA Quando papà Franco gli mostra le fotografie, Manuel sgrana gli occhi e dice: 'Sono loro, questi due uomini mi hanno sparato'. Li riconoscerebbe tra mille volti, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano,...