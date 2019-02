Per Di Maio anche Sanremo oramai conferma la distanza abissale tra popolo e

Sanremo 2019 - il suicidio M5s dopo la vittoria di Mahmood : Per Di Battista uno come Di Maio è "scandaloso" : Cortocircuito totale: Alessandro Di Battista dice che trova "scandaloso" il fatto che la politica sia "entrata" al Festival di Sanremo? Pochi secondi dopo, Luigi Di Maio fa politica sfruttando il Festival di Sanremo. Per carità, tutti liberi di fare ciò che vogliono: ma il fatto che i due leader del

Governo unito - Salvini difende Di Maio aPertamente Per la questione con i Gilet Gialli : Si registrano spesso attriti tra Salvini e Di Maio, ma probabilmente il più delle volte è soltanto “tattica”, si registra infatti la presa di posizione sulla difesa di Di Maio da parte di Matteo Salvini «I nostri rapporti? Ottimi. Facciamo anche i duetti come a Sanremo», gorgheggia Di Maio quando gli chiedono se si vogliano ancora bene. E Salvini ricambia difendendo a spada tratta il suo alleato: «Se è andato ad incontrare i Gilet ...

Emmanuel Macron - il piano Per fare fuori Di Maio e Conte : sempre peggio - il disastro a fine mese : Emmanuel Macron non sembra avere alcuna intenzione di confrontarsi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per riportare a un clima civile i rapporti tra Francia e Italia. Nella strategia del presidente francese, il premier italiano è stato del tutto scartato, considerando il peso politico de

Alitalia - Di Maio : Per evitare escalation non ho rimproverato Francia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

"Perché i tg hanno censurato i fischi a Di Maio?" : così la contestazione diventa un caso : Sabato Di Maio è stato fischiato alla manifestazione sulle banche: una "normale"protesta. Ma ancora prima che venisse data...

I "caschi gialli" spiegano a Di Maio Perché non sono strumentalizzati dalle lobby del petrolio : Con in testa i “caschi gialli”, quelli usati per sicurezza dagli operai sulle piattaforme petrolifere, in opposizione ideale con la violenta protesta francese dei “gilet gialli” usati invece per le emergenze in strada, circa duemila persone da Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Campania e

I 'caschi gialli' spiegano a Di Maio Perché non sono strumentalizzati dalle lobby del petrolio : Cronaca dalla manifestazione dei "caschi gialli" Servizio di Maria Carla Sicilia Riprese e montaggio di Francesco Parlati

Bufera su Bussetti - Lega - Per le frasi sulla scuola. Di Maio : Dopo le parole di ieri ad Afragola, in Campania, del ministro dell'Istruzione Bussetti , 'non più soldi ma più impegno per colmare divario col Nord',, oggi insorgono i presidi delle scuole attraverso ...

Di Maio tuona : 'Questa Europa a maggio è finita' e prepara lettera Per Bruxelles : E' passato poco più di un mese dall'inizio del 2019, l'anno che si è lasciato alle spalle un 2018 in cui i rapporti tra l'Italia e l'Europa si sono inaspriti. Frutto di una politica estera resa diversa dall'avvento di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due leader di Lega e Movimento Cinque Stelle si sono messi di traverso rispetto alle politiche di austerity imposte da Bruxelles e hanno provato a strappare una finanziaria che potesse sforare il ...

Di Maio a Vicenza : 'Per Bankitalia serve discontinuità' - : Il vicepremier lancia l'attacco dal Veneto, dove con Salvini partecipa all'assemblea degli ex soci di Banca popolare di Vicenza. "Lo Stato sovrano difende risparmio, non le banche", spiega. Il leader ...

