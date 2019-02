adnkronos

: RT @Adnkronos: Pedofilia, Padre Lombardi racconta la 'Glasnost anti-abusi' - GiovannaPasq : RT @Adnkronos: Pedofilia, Padre Lombardi racconta la 'Glasnost anti-abusi' - sherlock5stelle : Pedofilia, Padre Lombardi racconta la 'Glasnost anti-abusi' : -

(Di domenica 10 febbraio 2019) di Elena Davolio Sulla piaga della"ci sono ancora tvescovi in diverse parti del mondo che si sentono confusi e non hanno un'idea precisa di come affrontarla. Il summit, passo di un ...