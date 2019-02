Pattinaggio artistico | Bavarian Open 2019 | Lucrezia Beccari conquista il terzo posto!

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Shoma Uno conquista il titolo per la prima volta in carriera. Successo per Sui-Han nelle coppie di artistico : Shoma Uno ha vinto la gara della specialità individuale maschile ai Four Continents 2019, importantissimo trofeo di Pattinaggio artistico riservato alle nazioni extraeuropee, quest’anno in scena presso l’Honda Center di Anaheim, California (USA). Il Vice Campione Olimpico in carica, dopo tanti anni, è finalmente riuscito a conquistare la prima posizione in una competizione ISU di prima fascia nella massima categoria, grazie a un ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Rika Kihira trionfa nel singolo femminile. Moore Towers-Marinaro stupiscono tutti nelle coppie di artistico : Si è appena conclusa la seconda giornata di competizioni all’Honda Center di Anaheim (California, USA), teatro in questi giorni dei Four Continents 2019, importante rassegna di Pattinaggio artistico riservata alle nazioni extrauropee. Nella specialità del singolo femminile a trionfare è stata la giovane Rika Kihira. La pattinatrice giapponese, fresca vincitrice dell’ultima Finale Grand Prix di Vancouver, è stata protagonista di una ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Bradie Tennell e Vincent Zhou al comando dopo lo short. Kihira e Uno momentaneamente fuori dal podio : Nella prestigiosa cornice dell’Honda Center di Anaheim, nel cuore della California (USA), si è appena conclusa la prima giornata dei Four Continents 2019, importantissima competizione di Pattinaggio artistico rivolta alle nazioni extraeuropee. Nella specialità individuale maschile a portarsi al comando della classifica è stato, con grande sorpresa, lo statunitense Vincent Zhou. Il pattinatore allenato da Tammy Gambill, Tom Zakrajsek e ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Bradie Tennell e Vincent Zhou al comando dopo lo short. Kihira e Uno momentaneamente fuori dal podio : Nella prestigiosa cornice dell’Honda Center di Anaheim, nel cuore della California (USA), si è appena conclusa la prima giornata dei Four Continents 2019, importantissima competizione di Pattinaggio artistico rivolta alle nazioni extraeuropee. Nella specialità individuale maschile a portarsi al comando della classifica è stato, con grande sorpresa, lo statunitense Vincent Zhou. Il pattinatore allenato da Tammy Gambill, Tom Zakrajsek e ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Shoma Uno in cerca della prima vittoria - Sui-Han pronti a stupire nelle coppie d’artistico : L’imponente impianto sportivo Honda Center di Anaheim, in California (USA), ospiterà questa settimana i Four Continents 2019, celebre competizione di Pattinaggio artistico riguardante le nazioni extraeuropee giunta alla sua ventesima edizione. Tutte le gare in programma, nessuna esclusa, riservano svariati spunti d’interesse in vista dei Campionati del Mondo, in programma a Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo Nella specialità ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : per la danza è arrivata l’ora della verità; primo scontro tra Hubbell-Donohue e Weaver-Poje : La ventesima edizione del Trofeo dei Quattro Continenti, importantissima competizione di Pattinaggio artistico quest’anno in scena dal 4 al 10 febbraio in California (USA) presso l’Honda Center di Anaheim, sarà molto interessante per ciò che concerne le gerarchie nella specialità della danza sul ghiaccio degli atleti extraeuropei. La gara si preannuncia già molto entusiasmante per via dello scontro tra le le due coppie più quotate, ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : nel femminile importante test per il Giappone; Kihira per la Leaderhip - Sakamoto in cerca di continuità : La gara della specialità individuale femminile di Pattinaggio artistico ai prossimi Four Continents 2019, in programma ad Anaheim (Calinfornia, USA) dal 4 al 10 febbraio, sarà un banco di prova importante per la Nazionale giapponese, potenzialmente in grado di monopolizzare il podio conquistando le prime tre posizioni. La giovanissima Rika Kihira, fresca vincitrice della Finale Grand Prix svolta a Vancouver lo scorso dicembre, cercherà di ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : nel femminile importante test per il Giappone; Kihira per la Leaderhip - Sakamoto in cerca di continuità : La gara della specialità individuale femminile di Pattinaggio artistico ai prossimi Four Continents 2019, in programma ad Anaheim (Calinfornia, USA) dal 4 al 10 febbraio, sarà un banco di prova importante per la Nazionale giapponese, potenzialmente in grado di monopolizzare il podio conquistando le prime tre posizioni. La giovanissima Rika Kihira, fresca vincitrice della Finale Grand Prix svolta a Vancouver lo scorso dicembre, cercherà di ...

Pattinaggio artistico - il riscatto di Nicole Della Monica e Matteo Guarise arriva ora. I nostri combattenti pronti per nuove sfide : A distanza di una settimana dall‘amarissima quarta posizione di Nicole Della Monica e Matteo Guarise ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico svolti a Minsk (Bielorussia), è ora di archiviare per sempre il risultato, maturato anche a causa di alcune decisioni Della giuria a dir poco discutibili. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: Nicole e Matteo hanno perso il podio per quindici centesimi? Certamente, è anche vero però che i nostri ...

Pattinaggio artistico - Daniel Grassl e un possibile futuro da stella. Esame europeo superato - ora un programma da perfezionare : I Campionati Europei di Pattinaggio artistico, andati in scena nella suggestiva Minsk Arena dal 21 al 27 gennaio, hanno dato delle risposte molto importanti per ciò che concerne la specialità del singolo maschile. Oltre al bronzo conquistato da Matteo Rizzo infatti, anche il debuttante Daniel Grassl è stato protagonista di una gara eccezionale, conclusa al sesto posto. Il pattinatore altoatesino, a soli sedici anni, è già un personaggio molto ...

Pattinaggio artistico - Daniel Grassl e un possibile futuro da stella. Esame europeo superato - ora un programma da perfezionare : I Campionati Europei di Pattinaggio artistico, andati in scena nella suggestiva Minsk Arena dal 21 al 27 gennaio, hanno dato delle risposte molto importanti per ciò che concerne la specialità del singolo maschile. Oltre al bronzo conquistato da Matteo Rizzo infatti, anche il debuttante Daniel Grassl è stato protagonista di una gara eccezionale, conclusa al sesto posto. Il pattinatore altoatesino, a soli sedici anni, è già un personaggio molto ...

Pattinaggio artistico - Guignard-Fabbri entrano nella fase migliore della carriera. Obiettivi sempre più ambiziosi : Per sintetizzare la scalata di Charlène Guignard-Marco Fabbri, coppia di danzatori azzurra che ha appena conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Pattinaggio di figura svolti a Minsk (Bielorussia) la settimana scorsa, basta riportare quattro dati: ottobre 2018, Skate America (seconda posizione) e 192.30 punti; novembre 2018, Grand Prix Helsinki (seconda posizione) e 196.29; dicembre 2018, Finali Grand Prix Vancouver (terza ...

Pattinaggio artistico - Guignard-Fabbri entrano nella fase migliore della carriera. Obiettivi sempre più ambiziosi : Per sintetizzare la scalata di Charlène Guignard-Marco Fabbri, coppia di danzatori azzurra che ha appena conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Pattinaggio di figura svolti a Minsk (Bielorussia) la settimana scorsa, basta riportare quattro dati: ottobre 2018, Skate America (seconda posizione): 192.30 punti; novembre 2018, Grand Prix Helsinki (seconda posizione): 196.29; dicembre 2018, Finali Grand Prix Vancouver (terza ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il prestigioso impianto indoor Honda Center di Anaheim (California), ospiterà dal 5 al 7 febbraio i Four Continents, importantissima competizione di Pattinaggio artistico giunta alla sua ventesima edizione. Nonostante il forfait per infortunio dell’alieno Yuzuru Hanyu, lo spettacolo sarà garantito grazie alla presenza di pattinatori del calibro di Shoma Uno, Boyang Jin (singolo maschile), Rika Kihira (singolo femminile), Wejiing Sui-Cong ...