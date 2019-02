Pallavolo | Perugia ha vinto la Coppa Italia | rimonta clamorosa ai danni di Civitanova

Coppa Italia Pallavolo maschile – Perugia e Civitanova volano in finale : ko il Modena di Zaytsev e Trentino : Niente da fare per il Modena di Zaytsev: Perugia e Civitanova volano in finale della Del Monte Coppa Italia 2019 Sir Safety Conad Perugia e Azimut Leo Shoes Modena giocano in una Unipol Arena straordinariamente bella e soldout la semifinale della Del Monte Coppa Italia 2019. Parte forte Perugia che si porta sul 2-6 con De Cecco che trova bene i suoi avanti. Non si ferma la Sir, che va sul 10-12. Leon continua a spingere al servizio e in ...

Pallavolo – Perugia incontenibile : successo in trasferta al PalaPanini di Modena : Modena crolla in casa contro una strepitosa Perugia: al PalaPanini finisce 1-3 in favore degli ospiti Un PalaPanini per l’ennesima volta sold-out e tra coreografie straordinarie accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Perugia dell’ex Lorenzo Bernardi in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro ...

Pallavolo : Perugia potrebbe giocare i playoff a Firenze - Sirci ci sta pensando seriamente : Sir Volley Perugia potrebbe giocare i prossimi play-off lontano dal capoluogo umbro. Questo almeno emerge, stando a quanto affermato dal patron della società Gino Sirci. In molti guardano a queste parole come una (l'ennesima) "minaccia" rivolta alle istituzioni locali per ottenere quanto da molto tempo sta richiedendo, cioè un ampliamento del palazzetto dello sport perugino, il PalaBarton. Ma vediamo maggiori dettagli a tal proposito....Continua ...

Pallavolo : Perugia ok - Trentino non molla : ANSA, - ROMA, 27 GEN - Risultati della 6/a giornata di ritorno della Superlega di Pallavolo: Kioene Padova - Azimut Modena 2-3 Top Volley Latina - Itas Trentino 0-3 BCC Castellana - Consar Ravenna 1-3 ...

Pallavolo : Superlega - Perugia sempre 1/a : ANSA, - ROMA, 20 GEN - Risultati della 5/a giornata di ritorno della Superlega di Pallavolo: Emma Villas Siena - Sir Safety Perugia 0-3 Itas Trentino - Lube Civitanova 1-3 Globo Popolare Sora - ...

Pallavolo : Superlega - Perugia sempre 1/a : ANSA, - ROMA, 20 GEN - Risultati della 5/a giornata di ritorno della Superlega di Pallavolo: Emma Villas Siena - Sir Safety Perugia 0-3 Itas Trentino - Lube Civitanova 1-3 Globo Popolare Sora - ...

Pallavolo - Trentino vince big-match di Superlega a Perugia : Itas Trentino batte Sir Safety Conad Perugia 3-0, 25-23, 25-19, 35-33, nel big match della Superlega di Pallavolo, che era l'anticipo della terza giornata del girone di ritorno ed è stato giocato in ...