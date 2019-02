Pallamano | Serie A maschile 2019 | Bolzano passa col brivido a Gaeta | bene Fasano

Pallamano - Serie A femminile 2019 : tornano a vincere Brixen e Oderzo - tutto facile per Salerno : Tredicesima giornata di gare della Serie A di Pallamano femminile, che vede confermarsi al vertice la Jomi Salerno, capace di sconfiggere 25-20 il Casalgrande Padana, grazie alle 6 reti della mancina Suleiky Gomez, trascinatrice delle campane, mentre alle emiliane non bastano i 7 gol di Ilenia Furlanetto. Dietro vince la Mechanic System Oderzo, che piega 29-17 la Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara, con il Brixen di Giada Babbo che riscatta ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano supera la Junior Fasano nel big match - cade ancora Cassano Magnago : Sedicesima giornata di gare nella regular season della Serie A di Pallamano maschile, che ha visto l’ennesimo successo di Bolzano, capace di sconfiggere per 27-22 la Junior Fasano nel big match di giornata, con il Pressano che riesce ad avere la meglio sul Fondi per 29-22, grazie alle 6 reti di Alessandro Dallago. In terza piazza troviamo invece il Conversano, che nello scontro diretto si impone 29-27 sul Cassano Magnago, cui non bastano i ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano corsaro a Siena - Pressano vince e si porta in seconda piazza : Dopo il primo passo falso della stagione torna a sorridere il Bolzano, che nella 15a giornata della Serie A di Pallamano maschile sconfigge 36-20 la Ego Siena al PalaEstra, grazie alle 6 reti del tandem Dean Turkovic-Mario Sporcic, allungando sulle inseguitici, con il Pressano che supera 26-25 il Cassano Magnago nello scontro diretto e diventa secondo. Successo prezioso per il Conversano, protagonista al Pala San Giacomo sconfiggendo 32-21 il ...

Pallamano - Serie A femminile : Salerno supera Brixen e vola in testa - classifica cortissima : Nuova giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile che ha visto disputarsi il big match tra Jomi Salerno e Brixen, con il recupero di Giada Babbo che non è servito alle altoatesine per evitare la sconfitta, e il conseguente passaggio di consegne in testa alla classifica. A Bressanone finisce infatti 20-18 in favore delle campane, trascinate dalla mancina Suleiky Gomez, capace di siglare 7 reti. In graduatoria si inserisce in seconda ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : prima sconfitta stagionale per Bolzano - in cinque per la lotta play-off : Dopo 14 giornate cade l’imbattibilità del Bolzano nella Serie A di Pallamano maschile, con la banda di Dvorsek che al Pala Gasteiner cede 32-25 al miglior Pressano della stagione, trascinato dall’accoppiata Dedovic-Bolognani, che con 8 reti spazzano via la capolista. In seconda piazza regge però il Cassano Magnago, che supera 26-22 Cingoli, grazie alle 9 reti di Alessio Moretti, mentre nel big match di giornata il Conversano piega ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen pareggia a Cassano Magnago e perde il primato solitario - bene Salerno : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano femminile, che ha visto disputarsi l’undicesimo turno, in cui il Brixen ha perso la vetta solitaria della classifica. Le altoatesine, prive di Giulia Dibona e Giada Babbo, hanno impattato infatti al Pala Tacca di Cassano Magnago per 23-23, fallendo allo scadere il tiro dai 7 metri decisivo, e venendo raggiunte in vetta dalla Jomi Salerno, giustiziera 28-15 del Flavioni Civitavecchia ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen al comando col brivido - vincono Salerno e Oderzo : Anche dopo la decima giornata è il Brixen a confermarsi in vetta alla classifica della Serie A di Pallamano femminile, a seguito di uno scintillante 23-22 sul Casalgrande Padana. Le altoatesine, prive della stella Giada Babbo, giocano una partita molto coraggiosa, passando in svantaggio già nelle fasi iniziali, e completando la rimonta solamente sulla sirena. vincono invece le inseguitrici, con la Jomi Salerno che sconfigge in trasferta la ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano vince il big match e resta imbattuta - definite le qualificate alla Coppa Italia : Nuova giornata di gare nella Serie A di Pallamano maschile, che vede al comando ancora imbattuto il Bolzano, capace di vincere per 34-27 il big match contro il Conversano, grazie alle 6 reti di Dean Turkovic, mentre il Pressano espugna il PalaSavena, sconfiggendo il Bologna per 28-22. Le otto reti del terzino Bozidar Lekovic permettono al Trieste di piegare 27-22 il Cingoli al Chiarbola, con l’ultimo posto utile per la Coppa Italia che va ...

Pallamano - Serie A maschile 2018/2019 : Bolzano vince col brivido - cade Conversano : La Serie A di Pallamano maschile è sempre più nel segno del Bolzano, che soffre oltremodo in casa del Cingoli, acciuffando la vittoria solamente negli ultimi secondi per 25-24, rimanendo imbattuta in un campionato pieno di sorprese. Dietro di loro resiste il Cassano Magnago, capace di sconfiggere 19-18 la Ego Siena al PalaEstra, con 5 reti del bomber Alessio Moretti, mentre il Pressano si aggiudica il big match contro Trieste per 28-20, ...

Pallamano - Serie A maschile 2018-2019 : Bolzano a Cingoli nella 12°a giornata - big match tra Pressano e Trieste : Si disputerà questo fine settimana il turno numero 12 della Serie A di Pallamano maschile, che vedrà la capolista Bolzano impegnata in quel di Cingoli, contro una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre il Conversano secondo in classifica se la vedrà al Pala San Giacomo contro il Merano di Ratko Starcevic, anche loro vicini alla zona rossa. Impegno esterno per il Cassano Magnago di Alessio Moretti, impegnato al Pala Estra al ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano sempre al comando - le big tengono il passo : Anche dopo l’undicesima giornata c’è sempre il Bolzano al comando della Serie A di Pallamano maschile, con gli altoatesini capaci di sconfiggere 35-23 il Fondi, al termine di una sfida sostanzialmente dominata sin dall’inizio, dove spiccano le 7 reti di Dean Turkovic. Al secondo posto rimane il Conversano, che piega 32-26 il Gaeta, mentre le 8 realizzazioni di Alessio Moretti permettono al Cassano Magnago di avere la meglio sul ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen sola al comando - pari tra Oderzo e Salerno : Nove giornate. Questo è quanto abbiamo dovuto aspettare per avere una sola squadra al comando della Serie A di Pallamano femminile, con il Brixen che è riuscito a sconfiggere 26-21 il Leno in trasferta grazie alle 6 reti di Giada Babbo, approfittando del pirotecnico 18-18 tra Oderzo e Jomi Salerno, con le campane che restano a -1 dalla vetta. Vittoria sofferta anche per la Venplast Dossobuono, che con i 9 gol di Eleonora Costa piega 28-26 la ...