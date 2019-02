Pagelle Bologna-Genoa | highlights e tabellino del match

Pagelle Inter-Bologna 0-1 - highlights del tabellino del match : Pagelle Inter-Bologna – Altra clamorosa battuta di arresto dell’Inter, che a questo punto è ufficialmente una squadra in piena crisi. Gli uomini di Luciano Spalletti cadono anche tra le mura (poco) amiche di San Siro contro il Bologna e soprattutto sotto una pioggia di fischi da parte dei propri tifosi. Nel match delle ore 18, […] L'articolo Pagelle Inter-Bologna 0-1, highlights del tabellino del match proviene da Serie A News ...

Si è appena concluso il match al Meazza tra Inter e Bologna con la sorprendente vittoria dei rossoblu per 1-0 grazie al gol messo a segno al 33' del primo tempo da Santander. I nerazzurri restano terzi con quaranta punti, mentre i felsinei salgono a diciassette punti, portandosi a meno uno dall'Empoli, quartultimo in classifica. La settimana prossima la squadra di Spalletti affronterà il Parma al Tardini sabato alle 20:30, mentre il Bologna

Pagelle Inter-Bologna – Manca poco al fischio di inizio tra Inter e Bologna, le due formazioni scenderanno sul campo di San Siro alle ore 18. Sfida molto delicata per Spalletti che, dopo l'eliminazione in Coppa Italia è chiamato alla vittoria. L'ex tecnico della Roma deve convivere anche con il fantasma di Conte, avvistato sotto la

Pagelle Bologna Frosinone – Quello che si gioca domenica al Renato Dall'Ara di Bologna, inizio ore 15. è decisamente un match dal forte, fortissimo profumo di salvezza. La squadra allenata da Pippo Inzaghi non vince da 13 partite, per i rossoblù è la striscia negativa più lunga, in un singolo campionato, dal febbraio 1979, e in

Pagelle SPAL BOLOGNA- La SPAL ospita il Bologna in quella che si annuncia una sfida salvezza al cardiopalma. Ferraresi obbligati alla vittoria per cercare di tenere distante il pericolo retrocessione e per distanziare il Bologna in vista della lotta salvezza. Semplici si affiderà al 3-5-2 con Viviano in porta e Felipe pronto a dirigere la

Bologna-Juventus - le Pagelle bianconere : Pjanic efficace - Spinazzola buon esordio : SZCZESNY - voto: 6 Supera indenne il tagliando per la Supercoppa grazie alle incapacità offensive del Bologna. DE SCIGLIO - voto: 5,5 E' l'insidia principale per la difesa bianconera: disattento, ...

Bologna-Juventus - le Pagelle : Da Costa da incubo - Douglas imprendibile : BOLOGNA DA Costa 4 Errore clamoroso in apertura di gara quando con la complicità di Calabresi regala a Bernardeschi un assist delizioso per il vantaggio bianconero. CALABRESI 5 Un salvataggio ...

Napoli-Bologna 3-2 - Pagelle / Il talento di Carlo - leader calmo e vincente : MERET. Il primo a buCarlo è l’Armadio alias Federico Santander. El Ropero che infila con la cabeza una spizzata di Palacio. Un flipper maligno per l’incolpevole Meret. Almeno in questo caso. Il gatto Koulibaly non c’è e i topi ballano à gogo, increduli. Colpiscono di nuovo di testa, stavolta Danilo che impapocchia il povero pipelet azzurro, incerto sul da farsi e ingannato da Albiol. Tutto è bene quel che finisce, anche perché nel finale il ...

Napoli-Bologna 3-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Napoli-Bologna – Il Napoli soffre ma riesce a conquistare i tre punti contro il miglior Bologna della stagione. Milik porta in vantaggio due volte i partenopei, ma i felsinei rimontano con Santander e Danilo. A pochi minuti dal gong, Mertens decide la gara con un destro da fuori area. Promossi: Milik, Danilo e Pulgar. Insufficienti le prestazioni di Verdi e Dijks. Napoli (4-4-2) Meret 6 – Non può nulla sulle ...

Napoli-Bologna 3-2 : Pagelle e tabellino : Napoli-Bologna, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.