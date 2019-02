Ottavi di Champions | Roma-Porto | la probabile formazione giallorossa | De Rossi titolare

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli Ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Biglietti Roma-Porto - andata Ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno Ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli Ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Basket - Tabellone Ottavi Champions League 2019 : date - programma - orari e tv. Tutti gli accoppiamenti : Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della terza edizione di Basketball Champions League. Si conoscono, dunque, le avversarie delle due rappresentanti italiane: Segafredo Virtus Bologna e l’Umana Reyer Venezia. I felsinei se la vedranno con Le Mans, mentre i veneti affronteranno i russi del Nizhny Novgorod, Le gare si disputeranno su partite di andata e ritorno il 5-6 marzo e il 12-13 marzo. programma Champions League Basket ...

Basket - Sorteggio Ottavi Champions League 2019 : Bologna e Venezia pescano Le Mans e Nizhny Novgorod : Sono stati sorteggiati gli Ottavi di finale della terza edizione di Basketball Champions League. La competizione FIBA, che si propone di avere un livello simile a quello dell’EuroCup, vede ancora in corsa due formazioni italiane, la Segafredo Virtus Bologna e l’Umana Reyer Venezia. Bologna, che ha chiuso al primo posto il girone D, pesca Le Mans, per una sfida con un ampio retrogusto italiano. Nella squadra francese giocano Jonathan ...

Basket - Champions League : Le Mans-Bologna e Nizhny-Venezia negli Ottavi : GINEVRA - Saranno i francesi del Le Mans e i russi del Nizhny Novgorod le avversarie di Virtus Bologna e Reyer Venezia negli ottavi di finale della Fiba Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio ...

