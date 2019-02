Oroscopo 13 febbraio | Bilancia dubbiosa | Leone a disagio | Scorpione ok

Oroscopo del 14 febbraio : Bilancia distesi - Gemelli prudenti : La giornata del 14 febbraio 2019, nella quale peraltro si festeggia San Valentino, purtroppo non sarà favorevole per tutti i segni, in primo luogo per il Gemelli ed il Cancro che avranno qualche difficoltà. Nel frattempo la Bilancia sarà l'artefice del proprio destino, mentre Pesci e Capricorno saranno i favoriti della giornata. Ma vediamo ora i dettagli delle previsioni astrologiche per ciascuno dei dodici segni. ...Continua a leggere

Oroscopo 15 febbraio : Sagittario in ripresa - Acquario depresso : Una giornata di venerdì 15 febbraio 2019 all'insegna del buonumore per Pesci, Cancro, Vergine, mentre alcuni come il Sagittario e lo Scorpione potrebbero avere una ripresa della loro situazione complessiva. Di seguito, le previsioni degli altri segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: non tirate troppo la corda con il partner, potreste avere una bella batosta come una rottura permanente. Meglio avviare un dialogo in cui ...

Oroscopo di San Valentino - Paolo Fox : previsioni 14 febbraio 2019 : Oroscopo Paolo Fox, San Valentino 2019: le previsioni per la festa degli innamorati Mancano ormai pochissimi giorni alla festa di San Valentino 2019 e, in attesa di scoprire le previsioni dell’Oroscopo del 14 febbraio di Paolo Fox dettagliate, che verranno rivelate giovedì nella diretta de I Fatti Vostri, sveliamo alcune indicazioni tratte dall’ultimo numero di DiPiùTv. Secondo quanto svelato da Paolo Fox, le previsioni ...

Paolo Fox - Oroscopo 11 febbraio : le previsioni di domani : oroscopo segni di Aria, 11 febbraio: le previsioni di domani di Paolo Fox domani quale sarà il quadro astrologico per i dodici segni dello zodiaco? Scopriamolo con l’oroscopo di domani di Paolo Fox per i segni di Aria. GEMELLI: inizia sottotono la settimana per i nati sotto questo segno. Devono cercare di rilassarsi nonostante Giove in opposizione. BILANCIA: malumore generale per via dell’ambiente lavorativo sempre poco ...

Oroscopo 12 febbraio : giornata importante per Vergine e Gemelli - Scorpione top : Una nuova settimana di febbraio sta per iniziare e gli astri prevedono importanti novità per alcuni segni come Cancro e Vergine. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per martedì 12 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: martedì 12 febbraio sarà una giornata molto importante, ricca di cose da fare. Sul lavoro qualcosa si sta smuovendo in maniera positiva, mentre l'amore sembra andare a gonfie vele. Chi non ha una relazione, potrebbe fare ...

Oroscopo 13 febbraio : sottotono Acquario e Cancro - Ariete al top : Una giornata decisamente magnifica per i Pesci, il Capricorno e per l'Ariete in ambito finanziario e lavorativo, mentre l'Acquario dovrà affrontare delle scelte. Ci saranno invece alcune difficoltà tangibili per il Cancro, il Toro e il Sagittario. Di seguito, le previsioni di tutti i segni dello zodiaco. ...Continua a leggere

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dall'11 al 17 febbraio 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana annunciata da Paolo Fox durante il programma di Raidue...

Oroscopo Paolo Fox : classifica a Mezzogiorno in Famiglia - 11-17 febbraio : Mezzogiorno in Famiglia, classifica: Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 febbraio L’astrologo per eccellenza Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia ha rivelato le previsioni complete della settimana prossima con il suo Oroscopo dall’11 al 17 febbraio. Al dodicesimo posto il segno dello Scorpione: lunedì e martedì giornate particolari di una settimana a rallentatore. Recupererà da sabato quando potrà fare delle richieste. ...

L'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio : Gemelli riflessivo - Cancro innamorato : Una settimana ricca di avvenimenti non aspetta altro che partire alla grande, con le previsioni astrologiche segno per segno. Come se la caveranno i segni zodiacali nella settimana dall'11 al 17 febbraio? La Luna già da martedì si sposta in Toro, portando una ventata di emozioni e un'affettività calda e avvolgente. Mercurio invece entrerà in Pesci, facendo sì che i nati sotto questo segno possano essere più comprensivi e intuitivi. Di seguito ...

Oroscopo dell'amore di coppia - martedì 12 febbraio : Toro magnetico - Bilancia triste : I pianeti nelle previsioni astrali di martedì sono carichi di energia, essi sprigionano infatti vibrazioni favorevoli per i segni dello Zodiaco, aiutandoli ad intraprendere il cammino delle relazioni di coppia. Queste "radiazioni" stellari si intersecano tra loro come per magia, creando una strada fitta come una ragnatela. Riusciranno i segni zodiacali ad intraprendere la via corretta nel delicato andirivieni dei sentimenti a due? Lo scopriremo ...

Paolo Fox - Oroscopo 10 febbraio : previsioni di oggi - segno per segno : oroscopo di oggi, Paolo Fox: le previsioni di tutti i segni zodiacali del 10 febbraio 2019 Come ogni domenica, oggi a mezzogiorno andrà in onda l’appuntamento attesissimo del programma condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, nel quale Paolo Fox svelerà le sue previsioni dell’oroscopo di tutta la nuova settimana, con la classifica dei segni. Aspettando, però, la diretta di Mezzogiorno in Famiglia, riveliamo ...

Oroscopo settimana dall'11 al 17 febbraio 2019 - Il tuo Oroscopo settimanale - oggi.it : Cultura in pole position, tra lettura e spettacoli; da san Valentino, poi, col passaggio di Marte in trigono, anche lo sport tornerà in auge , e non solo quello in camera da letto!, . A casa, specie ...

Oroscopo di domani 11 febbraio : la Luna entra nel segno del Toro - volano Cancro e Vergine : L'Oroscopo di domani 11 febbraio 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul prossimo lunedì. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, messi sotto analisi in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di dare un nome ai segni migliori del giorno in assoluto? Ebbene, proprio alla ripartenza del periodo settimanale ad avere il positivo supporto da parte degli astri saranno solamente due, scelti ...