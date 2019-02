Oggi si vota in Abruzzo | fino alle 23

Abruzzo : Salvini - 'chi non vota ha già perso - #Oggivotolega' : Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Chi non va a votare ha già perso, libertà è partecipazione! #elezioniAbruzzo #Abruzzo #oggivotoLega". Lo scrive su twitter Matteo Salvini.

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 - si vota Oggi fino alle 23 : Urne aperte alle 7 e fino alle 23 in Abruzzo per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Quattro i candidati: a contendersi la poltrona di governatore Sara Marcozzi, Marco Marsilio, Giovanni Legnini e Stefano Flajani.Continua a leggere

Taglio parlamentari - Oggi vota il Senato. Riunione Pd : confermata la linea del No : A Palazzo Madama è il giorno del voto sul Taglio di 345 parlamentari. Un provvedimento su cui, sulla carta, dovevano essere tutti d’accordo: come oggi questa maggioranza, in passato anche Partito democratico e prima ancora Forza Italia avevano infatti proposto di ridurre il numero degli eletti se non di abolire proprio l’elezione del Senato. Ma, come emerso già chiaramente ieri con gli attacchi del Pd che ha parlato di ...

Processo a Salvini - «se M5S vota sì salta tutto». Verdetto in 2 mesi - Oggi la Giunta : Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia mette in guardia gli alleati pentastellati: «Bisogna capire se il Parlamento condivide le politiche del Governo, non solo di Salvini»

Congresso +Europa - la denuncia : "Ci hanno pagato viaggio - vitto e allOggio per votare Della Vedova' : ... compresi giornalisti e attivisti, iniziano a chiedere spiegazioni sui pullman e sulle persone arrivate dal sud e avulse da qualsiasi nozione di politica, qualcuno comincia davvero a innervosirsi: ...

Brexit : il parlamento britannico ha bocciato l'accordo. Oggi si vota la fiducia a May : ...

Brexit - si vota Oggi fiducia alla May : 8.34 Inizierà alle 13 (le 14 in Italia) il dibattito alla Camera dei Comuni per discutere la mozione di sfiducia al governo, presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn. Il voto finale è invece previsto in serata. La mozione è stata presentata ieri sera,subito dopo l'esito del voto che ha visto la premier May pesantemente sconfitta. Con 432 voti contrari e soltanto 202 favorevoli, i Comuni hanno bocciato l'accordo per la Brexit negoziato con ...

Sondaggio Europe Elects : se si votasse Oggi la Lega sarebbe il partito con più europarlamentari a Strasburgo : La Lega vola nei sondaggi italiani. che danno il partito di Salvini ben al di sopra del 30% e ormai addirittura più vicino al 35%. Peccato (per Salvini) che si sia votato poco meno di un anno fa... Ma a maggio arrivano le Europee e il sito "Europe Elects", che aggrega le rilevazioni effettuate in tu

Manovra - rissa in Aula Oggi si vota la fiducia : Montecitorio come uno stadio invaso da tifosi esagitati e dove anche l'arbitro non è imparziale. Non è stata una bella pagina per la storia della nostra democrazia quella scritta ieri nell'Aula della ...

Se si votasse Oggi quello degli astenuti sarebbe il primo partito : Se si votasse oggi, il primo partito sarebbe quello degli astenuti. Il Barometro Politico di dicembre dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento attribuisce ai partiti un peso sostanzialmente stabile, ma con il continuo calo dell'affluenza, stimata oggi al 66%, se si votasse per le Politiche un elettore su tre resterebbe a casa. E con la Lega che otterrebbe il 31,8% e il Movimento 5 Stelle al 27,5%, il ...

Ddl anticorruzione - la discussione alla Camera : Oggi si vota il provvedimento. Segui la diretta : E’ in corso nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl anticorruzione. Al dibattito, che si protrarrà per l’intera mattinata, è presente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La votazione sul provvedimento, che è alla Camera in seconda lettura in quanto è stato modificato al Senato rispetto al primo testo, è prevista nel pomeriggio. L'articolo Ddl anticorruzione, la discussione alla Camera: oggi si vota il provvedimento. ...