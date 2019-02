Oggi | alle 15 | Livorno-Cosenza Segui la DIRETTA con noi

Oggi a Roma è una domenica ecologica : stop alle auto : Oggi nella Capitale torna il divieto totale della circolazione con il quarto appuntamento delle domeniche ecologiche. Si tratta del provvedimento

Allerta Meteo in Toscana : piOggia - vento e mare mosso : pioggia, vento e mare agitato: codice giallo dovuto al maltempo domani, domenica 10 febbraio, fino a mezzanotte in Toscana dove già da stasera si vedrà un peggioramento delle condizioni Meteo. In particolare la Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso per domani un codice giallo per la Toscana nord occidentale e, per quanto riguarda il mare agitato, per l’Arcipelago a nord di Capraia. In particolare sono previste piogge ...

Rugby - Sei Nazioni - Parisse : 'Oggi a testa alta all'attacco del Galles' Diretta dalla 17.45 : 'Loro, i gallesi, ne hanno cambiati 10 rispetto alla squadra che ha espugnato Parigi? Non è che me ne importi più di tanto, noi pensiamo al nostro piano di gioco', dice sereno Sergio Parisse dopo aver ...

Cori gallesi alla residenza dell'ambasciatrice Jill Morris in attesa del match del Sei Nazioni Oggi all'Olimpico : 'Sport is great', hurrà e festa per i 'Dragoni'. Villa Wolkonsky è piena di bandiere e stendardi. 'Vinca il migliore - dice l'ambasciatore di Gran Bretagna Jill Morris accogliendo i quattrocento e più ...

Italia-Galles - Sei Nazioni femminile Oggi (9 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : E’ scattata ieri con Scozia-Irlanda la seconda giornata del Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia scenderà in campo contro il Galles al Via del Mare di Lecce oggi, sabato 9 febbraio, alle 20.00, e la gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà ...

Italia-Galles Oggi - Sei Nazioni 2019 : formazioni - programma - orario e tv. Le statistiche della partita : Mancano poco più di dieci ore all’esordio casalingo degli azzurri: oggi, sabato 9 febbraio, il Sei Nazioni di rugby degli uomini di Conor O’Shea vivrà già la seconda tappa. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra ospiterà il Galles nella seconda giornata, con calcio d’inizio alle ore 17.45. Stati d’animo opposti per le squadre in campo all’Olimpico: sconfitta ...

Genova - Ponte Morandi : Oggi la demolizione del troncone ovest [GALLERY] : 1/4 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calcio Napoli - Hamsik assente all'allenamento di Oggi : Marek Hamsik non ha partecipato all'allenamento di oggi del Napoli. Da fonti del club azzurro si apprende che il centrocampista slovacco aveva già ottenuto dei giorni di riposo in vista del suo ...

Sofia GOggia brand ambassador di Falconeri : tutto l’orgoglio del marchio per l’argento mondiale dell’azzurra [GALLERY] : Sofia Goggia d’argento ai Mondiali di sci di Are 2019: l’entusiasmo del marchio Falconeri, di cui è brand ambassador La campionessa dello sci alpino Sofia Goggia ritorna sul podio aggiudicandosi l’argento nella gara di SuperG mondiale, disputata ieri ad Åre in Svezia. Dopo alcuni mesi di infortunio, che l’hanno tenuta lontana dalle piste da sci, Sofia è rientrata con la verve e la tenacia che da sempre la contraddistinguono, e ...

"Quei bravi ragazzi" tutti casa e cocaina : quattro arresti Aosta - L'operazione della Squadra Mobile scattata alle prime ore di Oggi - ... : Era attiva soprattutto nel quartiere Cogne e nel centro storico di Aosta la banda di spacciatori sgominata dalL'operazione "Quei bravi ragazzi" della Polizia, scattata alle prime ore di oggi, giovedì ...

Paolo Vallesi Oggi : età - canzoni e carriera | Ora o mai più : Paolo Vallesi oggi: età, canzoni e carriera | Ora o mai più Chi è Paolo Vallesi e carriera Paolo Vallesi è nato a Firenze il 18 maggio del 1964. Nel 1992, raggiunge la notorietà grazie alla canzone La forza della vita. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo ed è uno dei cantautori italiani conosciuti e amati in America Latina e Spagna. Le sue canzoni sono state tradotte in altre lingue, come l’olandese e il portoghese e sono ...

LIVE Sport - DIRETTA martedì 5 febbraio : Roland Fischnaller e Sofia GOggia si mettono al collo l’argento ai Mondiali! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport di martedì 5 febbraio. Il piatto forte, ovviamente, sarà garantito dai Mondiali di sci alpino di Are. SI assegna il primo titolo, il supergigante femminile, con la nostra Sofia Goggia che cercherà di opporsi a Mikaela Shiffrin e alle temibili austriache. Non mancherà, poi, lo spettacolo dello snowboard con gli italiani che cercano altre medaglie ai Mondiali di Park City. Per il calcio ...

Estrazioni Lotto e Superenalotto di Oggi - martedì 5 febbraio 2019. Dalle 20 i numeri vincenti - jackpot oltre 100 milioni : STASERA Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalott o di martedì 5 febbraio 2019 : ecco i numeri vincenti, tra poco le quote. Nell'ultima estrazione del SuperenaLotto sono usciti i numeri 37, 42, 52, ...

Sci alpino - la redenzione di Sofia GOggia : dalla frattura del malleolo all’argento mondiale. Le tappe di un recupero lampo : Sofia Goggia e la sua redenzione: a poco più di tre mesi dall’infortunio, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha completato un percorso da vero fenomeno conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali. Il 19 ottobre si era fratturata il malleolo, il 5 ottobre sale sul secondo gradino del podio ad Are festeggiando un meraviglioso piazzamento nella gara d’apertura della rassegna iridata. La bergamasca si è subito rialzata ed ...