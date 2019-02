Oggi a Roma è una domenica ecologica | stop alle auto

Oggi a Roma c’è una manifestazione di Cgil - Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita : Questa mattina a Roma c’è una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita. È la prima manifestazione a cui partecipano gli iscritti dei tre principali sindacati italiani da sei anni a questa

Chievo-Roma 0-3. Oggi Fiorentina-Napoli e Parma-Inter : Se Di Francesco cercava risposte a tanti dubbi, la vittoria a Verona n el secondo anticipo della 23esima giornata, potrebbe avere persino dato qualche timida certezza: il 3 a 0 è carico di numeri ...

'Futuro al lavoro'. Cgil-Cisl e Uil Oggi in piazza a Roma contro la politica economica del governo : La manifestazione in piazza San Giovanni. Landini , neosegretario Cgil, : 'Quando, pur lavorando sei povero e le diseguaglianze aumentano, non è accettabile'

Oggi i sindacati scendono in piazza a Roma : "Il governo cambi la politica economica" : Landini (Cgil): "Di Maio incontra i gilet gialli ma non noi". La replica del vicepremier: "Assurdo che protestino ora contro quota 100 e non lo fecero contro la legge Fornero"

Roma. Oggi manifestazione dei sindacati : 05.02 Cgil, Cisl e Uil si apprestano scendere in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan 'futuro al lavoro', per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i sindacati "vadano in piazza contro quota 100mentre non protestavano quando si fece la legge Fornero", "taglieremo la pensione d'oro agli ...

Chievo-Roma Oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Dopo l’antipasto di ieri, la 23esima giornata di Serie A propone una sfida molto importante tra Chievo Verona e Roma, che allo Stadio Bentegodi potrebbe sancire la rinascita o il definitivo collasso dell’era Eusebio Di Francesco sulla panchina dei giallorossi. La sfida si giocherà quest’oggi (venerdì 8 febbraio 2019) alle ore 20.30, e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del ...

It - Italia 1/ Streaming video del film tv tratto dal romanzo di Stephen King - 5 febbraio 2019 - Oggi - : It, la trama e il cast del film thriller in onda su Italia 1 oggi, martedì 5 febbraio 2019 con Tim Curry, Richard Thomas, Jonathan Brands e John Ritter.

Maltempo Emilia Romagna : “Domenica il fiume Panaro è salito di 4 metri - 30mm di piOggia” : Il fiume Panaro, nel modenese, nel fine settimana si era alzato più di quattro metri in 24 ore. A evidenziarlo è il Consorzio della bonifica Burana, che opera difendendo dagli allagamenti i territori di pianura in Emilia-Romagna, racchiusi tra gli argini dei fiumi Po, Secchia, Panaro e Samoggia. Sabato il livello del fiume era di 7,80 metri sul livello del mare, domenica ha raggiunto i 12,11 metri, per poi abbassarsi lunedì e arrivando agli ...

Il Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita presentato Oggi a Roma : Roma – Un Manifesto che definisce i Diritti e garantisce, oltre alle cure, il rispetto della dignità e il supporto religioso e spirituale per chi si trova nella fase finale della Vita in strutture sanitarie. È il Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita presentato oggi, martedì 5 febbraio, nel Salone del Commendatore del Complesso Monumentale del Santo Spirito a Roma. Un lavoro importante frutto di una particolare ...