Obiettivo Lazio | Lala | ' Ecco perché sono rimasto a Strasburgo'

Questa sera la Lazio riceve l’Empoli : Obiettivo tre punti : Vietato sbagliare per tagliare il traguardo Champions. Dopo il successo con l’Inter in Coppa Italia e in campionato a Frosinone,

Tutto su Dedryck Boyata - l’Obiettivo di mercato della Lazio : Anga Dedryck Boyata è un calciatore belga di origini congolesi, difensore del Celtic e della nazionale belga. Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón. È un difensore centrale, abile nel gioco aereo e sulle palle inattive. Nell’aprile del 2009 si guadagna il titolo di giocatore del mese del Manchester City. Il debutto in prima squadra è avvenuto nel gennaio del 2010. Il 31 ...

Lazio - Immobile : 'Testa al prossimo Obiettivo'. Inzaghi prova Lulic a destra : 'Next step'. Tradotto: 'prossimo obiettivo'. Guardano avanti Luis Alberto e Ciro Immobile. Gli attaccanti della Lazio festeggiamo sui social la vittoria di ieri per 4-1 contro il Novara e si ...

Lazio-Novara - Inzaghi : «Vittoria meritata. Mercato? L'Obiettivo è di migliorarci» : ROMA - Vittoria netta per la Lazio nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Novara . I biancocelesti si impongono 4-1. Partita già chiusa nel primo tempo con i gol di Luis Alberto e Milinkovic-...

Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l'aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere

Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l'aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere per

L'Inter vuole Milinkovic-Savic della Lazio : è l'Obiettivo numero uno per giugno (RUMORS) : Uno degli obiettivi delL'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo, ovvero il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato che a gennaio non cambierà molto l'assetto della rosa, facendo intendere che le cose più importanti saranno fatte la prossima estate. Il ds nerazzurro lavorerà con il nuovo ...

Apollon-Lazio - Inzaghi non si fida : “voglio vincere questa partita - l’Obiettivo è il primo posto nel girone” : L’allenatore della Lazio ha presentato in conferenza stampa il match di Europa League contro l’Apollon, sottolineando di voler portare a casa i tre punti “Ci teniamo tanto, sappiamo che abbiamo tre punti di ritardo in classifica sull’Eintracht, ma sappiamo che anche i tedeschi non avranno una gara semplice contro il Marsiglia. Vogliamo il primo posto nel girone“. Dopo aver blindato la qualificazione ai ...