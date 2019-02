Nuovo logo per Dolomiti bellunesi

Formula1 - nasce Alfa Romeo Racing. Nuovo nome e logo per Sauber : Una sinergia iniziata lo scorso anno, con l'ottavo posto nel campionato di F1, che prosegue in questa stagione con l'arrivo del pilota Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, ad affiancare l'...

Luca Zingaretti a Blogo : "Tema migranti non è centrale nel Nuovo film del Commissario Montalbano" (VIDEO) : Leggendo i quotidiani di stamattina, si è appreso che la Rai (che poco fa ha smentito tutto) sarebbe in fibrillazione per i due nuovi film del Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 (L’altro capo del filo) e 18 febbraio (Un diario del ’43) su Rai1. Tutta 'colpa' del caldissimo tema migranti che nella fiction sarebbe affrontato con una visione antitetica a quella adottata fin qui dal governo gialloverde. A margine della conferenza stampa ...

I Retroscena di Blogo : Tommaso Marazza Nuovo capo autore alla Prova del cuoco : Chi prende il posto di Casimiro Lieto alla Prova del cuoco? TvBlog è in grado di rispondere a questa domanda. La poltrona, scottante oppure no, di capo autore della Prova del cuoco passa da Lieto, che è tuttora in trepidante attesa di entrare nella squadra di Vita in diretta, a Tommaso Marazza.Ma chi è Tommaso Morazza? Classe 1972, nato a Busto Arsizio, inizia la sua carriera autorale in tv nel 1998 in RAI, lavorando per cinque anni ...

Dal 28 Gennaio con The Passage arriva Nuovo logo e veste grafica per Fox : Dal 28 Gennaio Fox (Sky, 112) cambia look. La nuova veste grafica del gruppo guidato in Italia da Kathryn Fink punta su funzionalità e luce con un logo che crea infatti un effetto di enfasi e trasparenza. Un nuovo logo e una nuova veste grafica che fanno il loro esordio in contemporanea con il lancio di The Passage, in prima visione assoluta dal 28 Gennaio il lunedì alle 21.00 su Fox (112, Sky), il vampire drama tratto ...

Osservazione della Terra : pubblicato il Nuovo logo della missione PRISMA : Il nuovo logo della missione PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana è stato ufficializzato. L’idea centrale riprende alcuni aspetti stilizzati della missione: il profilo del satellite, l’Osservazione della Terra con un payload iperspettrale e un PRISMA. Il logo include inoltre l’iscrizione che riporta gli attori principali: l’Agenzia Spaziale Italiana ed il team industriale del RTI formato da OHB Italia e ...

Woolrich - collezione Kid Fw 2019/20 - Nuovo logo e ampia offerta : Roma, 21 gen., askanews, - La collezione Kid Fall/Winter 2019 segna una tappa fondamentale nel viaggio di Woolrich: a guidare la scoperta di orizzonti ideali, il nuovo logo, una declinazione razionale ...

Retroscena Blogo : Gerry Scotti registrerà il Nuovo game show in primavera inoltrata : A ottobre 2018 abbiamo ripreso una notizia dalle pagine di Tv Sorrisi e canzoni nella quale vi abbiamo parlato di un nuovo game show condotto da Gerry Scotti dal titolo Conto alla rovescia. Sappiamo che il suo meccanismo prevede domande di cultura generale come sappiamo il desiderio del conduttore di non tenere spenta la fascia del preserale durante l'estate.Ricordiamo innanzitutto che dopo gli impegni di Caduta Libera, The wall e Tu si ...

Forza Italia approva il Nuovo logo con lo slogan : "Grande storia - grande futuro" : Un altro slogan, appena approvato. Che recita: ' Una grande storia, un grande futuro '. Così, il nuovo simbolo di Forza Italia è stato messo a punto in queste. Sopra la scritta, il numero 25, poggiato ...

Retroscena Blogo : Rai Sport - Enrico Varriale Nuovo vicedirettore? : Nel novembre 2018, il giornalista Auro Bulbarelli è stato nominato direttore di Rai Sport, la testata giornalistica Sportiva della Rai.A breve, avverrà anche la nomina di vicedirettore di Rai Sport e, stando a quanto appreso da noi di Blogo, secondo fonti interne alla Rai, al 90% la scelta dovrebbe ricadere sul giornalista e conduttore Enrico Varriale.prosegui la letturaRetroscena Blogo: Rai Sport, Enrico Varriale nuovo vicedirettore? ...

Il Nuovo logo di Mastercard spiega bene come cambiano i pagamenti : Le banche e i circuiti finanziari sono cambiati. E chi non muta scompare, anche se è grande e grosso. L'evoluzione e l'adattamento possono essere raccontati in tanti modi: con i numeri e con le storie,...

Elena Boschi contro il Nuovo PD : “Vogliono aprire il dialogo con il M5S” : Elena Boschi con un tweet spiega le idee del nuovo PD; andare alle europee con l’idea di collaborare con il M5s La frattura nel Pd è ormai consumata e a celebrarla è Maria Elena Boschi. Il Partito unico della sinistra è ormai prossimo alla sua fine, con l’imminente uscita dei renziani che andranno a costituire una loro forza politica. E, in vista delle primarie, dal “giglio magico” è già partito il fuoco sul favorito per ...

Parco archeologico Colosseo - Nuovo logo : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Un nuovo logo che predilige la scrittura all'immagine, pannelli tattili, un nuovo sito web e una maggiore attività sui social. Così il Parco archeologico del Colosseo diventa ...