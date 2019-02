Non solo Adriano Celentano Cosa abbiamo capito | sul mondo | sulla tv | dopo il flop

Bilbo - Freeman si ribella a Berlino alla giornalista : 'Non ho fatto solo quello' : arrivato il giorno dei divi al Festival di Berlino. Diane Kruger e Martin Freeman hanno presentato la spy story "The Operative" diretta da Yuval Adler. Durante la loro conferenza stampa non sono ...

Non solo bellissimo - per Conte il 2019 sarà l'anno del riscatto : Aveva aperto il mese di febbraio con una dichiarazione coraggiosa: "il 2019 sarà un anno bellissimo". Pochi giorni dopo era venuta la stangata della Commissione Ue che aveva dato un taglio netto alle stime di crescita dell'Italia e un ridimensionamento delle previsioni sul Pil dell'Eurozona. Ma Giuseppe Conte non cede, difende le stime di crescita fatte dal proprio governo e rilancia: "Vogliamo che il 2019 sia ...

La classifica del Festival di Sanremo 2019 : Mahmood è il vincitore ma Salvini (e Non solo!) avrebbe preferito Ultimo : La classifica del Festival di Sanremo 2019, tra i fischi del pubblico, ha rivelato un podio prevedibile per due posizioni su tre. Sul podio sono saliti tre giovani, due solisti ed un gruppo: Ultimo, Mahmood e Il Volo occupano i primi tre posti della classifica di gradimento derivante dai voti di tutte le giurie nelle cinque serate del Festival. Se su Ultimo c'erano pochi dubbi del suo posizionamento sul podio, visto il grande successo nelle ...

Napoli - addio pure ai sogni. Al Franchi solo pareggio : la Fiorentina Non cede : Non è mai facile giocare a Firenze e non è quindi un caso se solo Parma e Juventus sono riuscite a espugnare il Franchi. Anche il Napoli di Carlo Ancelotti è costretto all'ennesimo stop contro la Fiorentina, due settimane dopo il pari del Meazza contro il Milan, sprecando però almeno quattro occasio

Il Napoli Non sfonda a Firenze : solo 0-0 - troppi errori sotto porta : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Sanremo2019. Quarta serata IL PAGELLONE DEI LOOK : è l’argento - e Non solo quello vivo che canta Silvestri - il colore più gettonato. La Raffaele lesina ancora sul cambio d’abito e Bisio resta sempre il più elegante : Argento vivo sul palco dell’Ariston per la Quarta serata del Festival, dedicata ai duetti. Non solo quello cantato da Daniele Silvestri, ma anche l’argento che ha colorato praticamente ogni dettaglio della kermesse, dall’abito con cui ha aperto lo spettacolo Claudio Baglioni, a metà strada fra la tuta spaziale e la corazza dell’Uomo di Latta, alla chitarra glitterata di Ligabue, passando per la manica dell’abito della Raffaele. Il Festival in ...

La Chiesetta riaperta - 'Provvedimento al momento solo sospeso - Non annullato' : ... Buscarini , Pd, : 'Anche 'La Chiesetta' fa pubblici spettacoli' 29 gennaio 2019 'Spettacoli senza licenza, risse e violazioni', il questore chiude 'la Chiesetta' per 30 giorni 30 gennaio 2019 Il Tar ...

Dominik Paris Non fa il bis ai Mondiali di sci in Svezia : in discesa libera chiude solo sesto : Dominik Paris non è riuscito a bissare in discesa libera l'oro vinto tre giorni fa in Super-G ai Mondiali di sci in corso ad Are, in Svezia. Si correva sullo stesso tracciato, perchè a causa di una fittissima nevicata, la partenza era stata abbassata rispetto a quella inizialmente prevista per la di

Sanremo 2019 - c’è il Festival ma gli italiani Non abbandonano Pornhub : il traffico del sito porno cala solo del 5% : Baglioni, Bisio e Raffaele non erodono granché il traffico di Pornhub. Un calo di utenti del 5% ad inizio serata e un’oscillazione quasi impercettibile per un paio d’ore di Festival. Questi i dati resi pubblici dal sito del porno free più importante al mondo proprio per capire quanto la prima serata di Sanremo abbia attratto attenzione e spettatori rispetto alle performance di Riley Reid&co. Ebbene la prima serata dell’edizione 2019 tra ...

Martina - la fidanzata di Manuel Bortuzzo : “Non lo lascio solo - resterò con lui” : “Con Manuel ci siamo messaggiati poco prima che andasse alla festa dei 18 anni e poi all’Axa. Mi ha scritto stasera esco con Martina. Allora io gli ho chiesto chi è Martina?. E lui: La mia nuova fiamma. Ci abbiamo scherzato su da padre a figlio. Gli ho scritto ma dura fino a San Valentino? . E lui: Sì, sì è una brava ragazza. Poi la tragedia”. Così il padre di Manuel Bottuzzo, il giovane nuotatore ferito nel quartiere Axa di Roma da una ...

Malattie cardiovascolari : gli screening “Non servono solo a verificare se la pressione è alta” : Da oggi al 17 febbraio, riparte “Cardiologie aperte“: oltre 150 strutture offrono in tutta Italia screening gratuiti alla popolazione. “Partendo dal fatto che in Italia ogni anno si registrano 240 mila morti per Malattie cardiovascolari, anche quest’anno abbiamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione“, spiega all’Adnkronos Salute Michele Massimo Gulizia, presidente della ...

Bussetti : al Sud Non servono più soldi ma solo più impegno e lavoro : Il ministro Bussetti, durante una visita alle scuole Mozzillo di Afragola e Morano al Parco Verde di Caivano, ha rilasciato al Corriere un’intervista che ha originato un fraintendimento da parte dei docenti del sud. In particolare è stato contestato il passaggio in cui il ministro, rispondendo alla domanda di una giornalista circa la sorte dei finanziamenti al Sud, in vista della regionalizzazione di cui si parla in questi giorni, ci si ...

Non solo migranti - storie di uomini e donne in lotta per i propri diritti : “Non è più il tempo della poesia” : Non solo migranti. Non solo identità sbiadite da riunire in un gruppo su cui esercitare i nostri sentimenti: l’odio, come la compassione. Spesso, l’indifferenza. Non solo esseri in fuga. Ma intelligenze in lotta per una libertà che innanzitutto vuole essere la loro. Al tempo delle navi respinte in Libia e delle propagande a reti unificate su un’emergenza immigrazione che mai davvero (per noi) è stata emergenza, quello che ancora non siamo ...

Programmi TV di stasera - sabato 9 febbraio 2019. Sanremo e Non solo : Kubo e la spada magica Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Serata Finale Ultimo appuntamento in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nel corso della serata i 24 Campioni ripropongono il loro brano in versione originale e a decidere è un mix tra televoto (50%), sala stampa (30%) ed esperti (20%). I primi tre classificati andranno al giudizio finale per la proclamazione del vincitore. Tra ...