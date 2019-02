Non c' è benzina a Linosa | il sindaco | siamo pronti lo sciopero

La Tesla è elettrica ma lei Non lo sa e prova a fare benzina : Una volta accadeva spesso di mettere il diesel al posto della benzina, o anche il contrario, con svariati fastidi conseguenti e danni per il motore. Poi i costruttori hanno modificato l'ingresso del tubo di rifornimento e questo errore non è più possibile. Ma succede be altro: la ragazza che vedete nel video, per esempio, ha provato a fare rifornimento di benzina in una Tesla Model S. Peccato che Tesla Motors produca solo ed esclusivamente auto ...

Accise sulla benzina - adesso è ufficiale : Salvini Non ha mantenuto la promessa - niente tagli : La notizia era ormai nota, ma ora c'è l'ufficialità: le Accise sulla benzina non sono state tagliate. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, non ha quindi mantenuto una delle sue più importanti promesse elettorali. Anzi, ad oggi è prevista anche una clausola di salvaguardia per il triennio 2020-2022: se il governo non troverà 400 milioni, le Accise aumenteranno.Continua a leggere

Toti : "In Liguria accise benzina Non aumentano" : Le accise in Liguria non aumentano. La smentita arriva dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in una diretta video sulla sua pagina Facebook. "E' da ieri sera che leggo notizie e ...