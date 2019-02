NBA | Philadelphia-Los Angeles Lakers in streaming LIVE alle 21 30

NBA in streaming : come seguire Philadelphia-L.A. Lakers su skysport.it : Quando Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers va in scena domani sera, 10 febbraio, alle ore 21.30 italiane come vederla Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers si può seguire in diretta su Sky Sport NBA con commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina ed è anche visibile in streaming eccezionalmente aperto a tutti sul sito skysport.it La classifica Philadelphia è titolare di un ...

NBA Sundays - big match in prima serata per l’Europa : i Lakers di LeBron Jams sfidano Philadelphia : L’appuntamento è fissato per domenica 10 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA, al Wells Fargo Center si sfideranno Philadelphia-Lakers L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Philadelphia 76ers ospitare i Los Angeles Lakers al Wells Fargo Center, con diretta domenica 10 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers:I ...

NBA - ciò che poteva essere : perché LeBron James non è andato a Philadelphia in estate : Praticamente per tutta la scorsa stagione i Philadelphia 76ers hanno sognato di creare i nuovi Big Three: Ben Simmons, Joel Embiid insieme a LeBron James. Forti di uno spazio salariale in grado di ...

NBA - fischi e applausi per Anthony Davis : New Orleans batte Minnesota. Ok Golden State - Philadelphia e Milwaukee : TORINO - Anthony Davis ritorna sul parquet dell' NBA dopo la richiesta di cessione e viene accolto dai fischi del pubblico di New Orleans . I Pelicans , però, vincono contro i Minnesota Timberwolves ...

Mercato NBA – Markelle Fultz vola ad Orlando : già finita la ‘storia’ con Philadelphia : Markelle Fultz vola nelle ultime battute di Mercato da Philadelphia agli Orlando Magic Le ultime battute del Mercato NBA stanno regalando grandi colpi di scena ai tifosi. La permanenza di Markelle Fultz (prima scelta del Draft) a Philadelphia è stata davvero breve. I Sixers hanno detto addio infatti alla guardia tiratrice statunitense, che è volata agli Orlando Magic. La franchigia della Pennsylvania ha ottenuto in cambio Jonathon Simmons ...

Mercato NBA - Philadelphia 76ers scatenati : arriva un altro colpo dopo Harris : Mercato NBA, Philadelphia 76ers alle prese con diverse trattative un queste ultime calde ore prima della trade deadline I Philadelphia 76ers non si fermano all’acquisto di Tobias Harris. La squadra guidata da Simmons ed Embiid ricevera’ dal Mercato un nuovo aiuto per raggiungere le tanto agognate finals NBA. Si tratta di James Ennis, ex scudiero di Harden a Houston, passato dunque in queste ultime ore di Mercato in forza ai ...

Mercato NBA – Colpo a sorpresa di Philadelphia - dai Clippers arriva Tobias Harris : i dettagli della maxi operazione : I Sixers si assicurano il numero 34 dei Clippers insieme a Marjanovic e Scott, compiono il percorso invece Chandler, Muscala e Shamet Prima il canestro per permettere ai Clippers di vincere contro Charlotte, poi il sì a Philadelphia per cominciare un nuovo capitolo della propria carriera. Tobias Harris lascia Los Angeles, trasferendosi ai Sixers insieme a Boban Marjanovic e Mike Scott. Un pacchetto niente male per i Sixers, che in cambio ...

Mercato NBA : Tobias Harris lascia i Clippers e va a Philadelphia : La NBA è un business in cui spesso non si bada ai sentimenti, né a quanto accade sul parquet pochi minuti prima di prendere una decisione che può cambiare il corso di un'intera stagione. I Clippers ...

NBA - i risultati della notte : Toronto batte Philadelphia - Westbrook e George da record : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 107-119 Kyle Lowry risponde sul campo alle voci di mercato che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore e gioca una super partita contro un'avversaria di primo ...

NBA - i risultati della notte : Toronto batte Philadelphia - Westbrook e George da record : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 107-119 Kyle Lowry risponde sul campo alle voci di mercato che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore e gioca una super partita contro un'avversaria di primo ...

NBA - Golden State-Philadelphia 104-113 : Curry da 41 - ma i Sixers fermano la striscia : Se la regular season è di qualche indicazione in ottica playoff, c'è da scommettere che i Golden State Warriors — quando e se arriveranno alle quinte Finali NBA consecutive — dovranno sudarsela un po' ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 gennaio) : Golden State vince a Boston - Denver regola Philadelphia. Successo anche per gli Spurs a New Orlenas : Cinque partite in programma nella notte NBA. Successo esterno per Golden State sul campo di Boston, mentre Denver risponde superando Philadelphia. Vittorie anche per San Antonio, Portland e Memphis, rispettivamente contro New Orleans, Atlanta e Indiana. Prezioso Successo esterno in casa dei Boston Celtics per i Golden State Warriors, che hanno la meglio con il punteggio di 111-115. Sfida molto equilibrata, con sorpassi e controsorpassi tra le ...

NBA - James Harden si supera : 61 punti a New York. Spurs ko a Philadelphia : NEW YORK, USA, - James Harden non si ferma. 61 punti al Madison Square Garden , massimo in carriera e gli Houston Rockets vincono in volata sui New York Knicks . I Philadelphia 76ers rimontano e ...