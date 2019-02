NBA – Infortunio Irving | che batosta per i Celtics | distorsione al ginocchio per Kyrie

NBA – Wizards - John Wall svela : “infortunio? Ho giocato troppo sopra il dolore - Dio vuole che adesso mi fermi” : John Wall ha parlato per la prima volta dell’infortunio al tendine d’Achille che lo terrà fuori 12 mesi: il playmaker degli Wizards ha spiegato di aver giocato troppo sopra il dolore e di averne pagato le conseguenze Nei giorni scorsi la notizia dell’infortunio di John Wall ha scioccato i tifosi degli Wizards. Fuori da diverso tempo per un problema al tallone, Wall è venuto a conoscenza della completa rottura del tendine ...

NBA - Danilo Gallinari : 'L'infortunio? Non ho una data certa - spero di rientrare a breve' : Come sta Danilo Gallinari, dopo che il problema alla schiena lo ha costretto a uscire contro Golden State e a saltare le ultime sette gare? "Sto meglio, sto migliorando giorno per giorno, vediamo un ...

NBA - gli aggiornamenti sull'infortunio di LeBron James : salta anche Phoenix : LOS ANGELES - Procede il recupero di LeBron James e migliorano le condizioni del n° 23 dei Los Angeles Lakers , ma ancora non c'è certezza su quando potrà tornare in campo. Per la prima volta nell'...

NBA - l’infortunio di Anthony Davis è meno grave del previsto : Anthony Davis non dovrà star fuori a lungo, per fortuna dei Pelicans che già profilavano uno stop di oltre un mese per il centro Sollievo in casa Pelicans per quanto concerne le condizioni di Anthony Davis, punta di diamante di New Orleans. Il cestista infatti è alle prese con un infortunio che in un primo momento sembrava doverlo tenere lontano dal parquet per oltre un mese, ulteriori esami hanno però scongiurato tale ipotesi e nel giro ...

LeBron James non torna - Rajon Rondo sì : la NBA si interroga sul suo infortunio : Quell'episodio ha generato un bel po' di polemiche nell'anno in cui la NBA ha deciso di aprirsi al mondo delle scommesse , un mercato che vale 1.2 miliardi soltanto nei primi sei mesi del 2018 e ...

NBA – Infortunio Oladipo - cede il ginocchio : negli occhi dei tifosi Pacers un Paul George 2.0 [VIDEO] : Brutto Infortunio per Victor Oladipo nella sfida tra Indiana Pacers e Toronto Raptors: la stella di Indianapolis scivola e si fa male al ginocchio, si teme un lungo stop Grande paura sul parquet del Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. Victor Oladipo, nel tentativo di fermare Siakam lanciato a canestro, è scivolato, procurandosi un Infortunio al ginocchio. Non si conosce ancora l’entità del problema, ma dalla franchigia filtra ...

NBA - grave infortunio per Victor Oladipo : stagione finita : Gli equilibri della Eastern Conference in ottica playoff potrebbero essere cambiati con un singolo infortunio. La stella degli Indiana Pacers Victor Oladipo si è infortunata gravemente al ginocchio ...

NBA – Infortunio Anthony Davis : possibile lungo stop per la stella dei Pelicans : In seguito all’Infortunio procuratosi contro i Blazers, Anthony Davis dovrà stare fuori fra le 2 e le 4 settimane La stagione dei New Orleans Pelicans non sta andando secondo i piani. La franchigia della Louisiana sembrava quasi sicura di un posto nel lotto delle squadre destinate ai Playoff, ma si ritrova attualmente 12ª nella Western Conference con 22 vittorie e 25 sconfitte. Nonostante la zona postseason sia distante solo 3 ...

NBA – Altro infortunio in casa Bulls : Wendell Carter Jr. termina la stagione in anticipo : Wendell Carter Jr rischia seriamente di terminare in anticipo la sua stagione da rookie: il centro dei Bulls dovrà operarsi al pollice della mano sinistra e affrontare almeno 3 mesi di stop In una stagione già falcidiata dagli infortuni (Markkanen, Dunn e Portis fra i tanti), i Chicago Bulls dovranno fare a meno anche di Wendell Carter Jr., probabilmente fino a fine anno. Il centro infatti dovrà operarsi al pollice della mano sinistra per ...

NBA – Infortunio Lonzo Ball - situazione drammatica in casa Lakers : ecco i tempi di recupero : Brutta tegola per i Los Angeles che vedono Lonzo Ball aggiungersi alla lista degli infortunati: il playmaker giallo-viola fuori dalle 4 alle 6 settimane Nuova, brutta, tegola per i Los Angeles Lakers. La franchigia giallo-viola dovrà fare a meno di Lonzo Ball dalle 4 alle 6 settimane! Il playmaker scelto alla numero 2 nel Draft 2017, ha subito una distorsione di 3° grado alla caviglia sinistra durante la partita con gli Houston Rockets. Un vero ...

NBA – Infortunio Lonzo Ball - si allunga l’infermeria dei Los Angeles Lakers : le condizioni del giovane cestista [VIDEO] : Si allunga l’infermeria dei Los Angeles Lakers: a LeBron James si aggiunge anche Lonzo Ball, il giovane cestista costretto a lasciare il campo durante la sfida contro Houston Rockets La sfida tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers è stata sicuramente la più appassionante di quelle andate in scena nella notte italiana. Il match è terminato all’overtime e ha visto i Rockets guidati da uno stratosferico James Harden trionfare ...

NBA - infortunio Danilo Gallinari : la schiena si blocca - salta le prossime due? : Non è stata decisamente la migliore delle serate per Danilo Gallinari. La partita del numero 8 degli L.A. Clippers contro i Golden State Warriors è durata solamente otto minuti, vittima di un dolore ...

NBA – Infortunio LeBron James : aumentano i tempi di recupero - il ‘Re’ fuori altre due partite : aumentano ancora i tempi di recupero di LeBron James: il leader dei Lakers, fuori da 11 partite, salterà probabilmente le sfide contro OKC e Houston Nonostante il successo della notte contro i Chicago Bulls, i Los Angeles Lakers devono fare i conti, ancora una volta, con l’assenza di LeBron James. Il numero 23 dei giallo-viola ha saltato ben 11 partite, per quello che si può definire il peggior Infortunio della sua carriera. Per guarire ...

NBA – Infortunio Capela - non c’è pace per i Rockets : diagnosi e tempi di recupero : Ancora un Infortunio per gli Houston Rockets: dopo Chris Paul ed Eric Gordon, si ferma anche Clint Capela. Il centro svizzero dovrà stare fuori diverse settimane Gli infortuni sembrano voler mettere i bastoni fra le ruote alla stagione degli Houston Rockets. Dopo i lunghi stop di Chris Paul ed Eric Gordon, un altro problema fisico ha colpito una delle pedine fondamentali del roster di coach Mike D’Antoni: Clint Capela. Secondo i ...