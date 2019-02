NBA | Gallinari trascina i Los Angeles Clippers Russell Westbrook entra nella storia

NBA risultati : per Gallinari e Clippers rimonta clamorosa - per Belinelli e Spurs Jazz indigesti : Danilo Gallinari e i suoi Clippers fanno qualcosa di storico. Marco Belinelli e i suoi Spurs frenano ancora. Emozioni contrastanti per i due italiani in Nba, con Gallo che rimonta da -28 a Boston e ...

NBA : Thunder e Clippers - rimonte show con Westbrook e Gallinari : Nottata di grandi rimonte in Nba , con due nomi che brillano sopra ogni altro: sono quelli di Russell Westbrook e Danilo Gallinari . La stella degli Oklahoma City Thunder guida i suoi nel 117-112 di ...

Risultati NBA – Gallinari super - problemi al ginocchio mandano ko Irving : che spettacolo la sfida Harden-George : Sorridono i Clippers di Gallinari, amaro ko per i Celtics e i Rockets: Irving costretto a lasciare il parquet dopo pochi minuti di gioco per un problema al ginocchio Con l’NBA non ci si annoia mai: tante le sfide che hanno intrattenuto gli appassionati nella notte italiana tra sabato e domenica. Ad aprire le danze è stato il match tra Utah Jazz e San Antonio Spurs, vinto dai padroni di casa per 125-105. 11 punti per Marco Belinelli, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 febbraio). 19 di Gallinari aiutano i Clippers a battere i Celtics - i Thunder vincono con 45 di George contro i 42 di Harden : notte NBA particolarmente piena di emozioni, quella che è andata in scena sui parquet di mezza America, con più d’un risultato a sorpresa ed un duello realizzativo rispecchiatosi anche in partita. I Los Angeles Clippers superano i Boston Celtics per 112-123 con una partita che vede i Celtics volare sul +23 nel primo quarto, ma cedere di schianto negli ultimi due, con i Clippers sulle ali di otto uomini in doppia cifra, tra cui spiccano ...

NBA - Gallinari guida la rimonta dei Clippers da -28 : Boston va ko e perde Kyrie Irving : Boston Celtics-L.A. Clippers 112-123 Sembrava tutto facile per Boston, che chiude sopra di 23 un primo quarto in cui a un certo punto segna 15 punti di fila; nel secondo periodo il vantaggio arriva ...

NBA : Rondo stende Boston sulla sirena - Gallinari torna ma i Clippers cadono contro Indiana : I Lakers cancellano la delusione per il mancato arrivo di Davis con una vittoria al fotofinish contro Boston , propiziata dal canestro allo scadere dell'ex Rajon Rondo: 128-129 il punteggio finale. ...

NBA - dal canestro decisivo alla cessione nel giro di tre ore : la bizzarra vicenda di Tobias Harris - che saluta Gallinari : Segnare il canestro della vittoria ed essere protagonisti di una cessione nella stessa notte: il caso, con pochi precedenti, è quello di Tobias Harris, miglior realizzatore dei Los Angeles Clippers e

NBA - Clippers : è dura la vita senza Gallinari. L'azzurro : "Mi auguro di tornare presto" : Il bilancio di cinque vittorie e cinque sconfitte nelle ultime dieci gare può far scivolare i Los Angeles Clippers fuori dalla zona-playoff. Un rischio inevitabile, considerando che uno dei riferiment

NBA - Danilo Gallinari : 'L'infortunio? Non ho una data certa - spero di rientrare a breve' : Come sta Danilo Gallinari, dopo che il problema alla schiena lo ha costretto a uscire contro Golden State e a saltare le ultime sette gare? "Sto meglio, sto migliorando giorno per giorno, vediamo un ...

NBA - 11 di fila per i Golden State Warriors. Altro ko senza Danilo Gallinari per i Clippers : LOS ANGELES, USA, - Ai Clippers serve Danilo Gallinari , senza l'azzurro la squadra di coach Rivers fatica a trovare la vittoria. Al contrario, i Golden State Warriors non sembrano più volersi fermare.

Basket - NBA : Harden fa volare Houston - Clippers a segno senza Gallinari : NEW YORK - James Harden non si ferma più. Il leader dei Rockets continua a infilare una perla di partita dietro l'altra, con giocate spettacolari e canestri, e Houston continua la sua risalita dopo un ...