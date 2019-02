NBA 2019 - i risultati della notte (10 febbraio). 19 di Gallinari aiutano i Clippers a battere i Celtics - i Thunder vincono con 45 di George contro i 42 di Harden : notte NBA particolarmente piena di emozioni, quella che è andata in scena sui parquet di mezza America, con più d’un risultato a sorpresa ed un duello realizzativo rispecchiatosi anche in partita. I Los Angeles Clippers superano i Boston Celtics per 112-123 con una partita che vede i Celtics volare sul +23 nel primo quarto, ma cedere di schianto negli ultimi due, con i Clippers sulle ali di otto uomini in doppia cifra, tra cui spiccano ...

Mercato NBA 2019 - tutti i free agent liberi dopo il buyout : dopo la deadline degli scambi, si apre il Mercato dei buyout tra i giocatori rimasti senza squadra. Alcuni potrebbero tornare molto utili alle squadre in lotta per i playoff: scopriamo quali occasioni ...

Mercato NBA - in troppi hanno “creato spazio” per la free agency estiva 2019… : Abbiamo assistito ad un Mercato NBA molto acceso negli ultimi giorni, niente a che vedere però con ciò che accadrà nella prossima caldissima estate Il Mercato NBA si è concluso da pochi giorni e già si fa un gran parlare della prossima free agency estiva nella quale ne vedremo delle belle. Impossibile non parlarne dato che durante il Mercato appena concluso, diverse franchigie hanno lavorato in proiezione dell’anno prossimo, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 febbraio) : successi esterni per Golden State e Milwaukee - Philpadelphia supera Denver : Diverse formazioni di vertice in campo nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Golden State e Milwaukee proseguono la loro corsa vincendo rispettivamente sul campo Phoenix e Dallas, mentre Philadelphia conquista un importante successo contro Denver. Brooklyn cade in casa nella sfida con Chicago e rallenta nella lotta playoff. Vittorie interne infine per Detroit, Sacramento, New Orleans e Washington. Nessuna sorpresa nel risultato ...

All-Star Game NBA 2019 – I due capitani hanno scelto i propri roster : ecco le squadre di LeBron e Antetokounmpo : Nella notte, il Draft dell’All-Star Game NBA 2019 è stato trasmesso in tv per la prima volta: format originale e accattivante con i top player divertenti protagonisti. ecco le scelte di LeBron James e Giannis Antetokounmpo La passata edizione dell’All-Star Game, la prima con il nuovo format in stile ‘playground’, aveva riscosso grande successo, pur lasciando un piccolo rammarico fra i due capitani dell’epoca, LeBron James e Steph ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Febbraio) : sconfitte per gli italiani - Rondo gela Boston sulla sirena : Sei partite nella notte NBA. E’ un ritorno in campo amaro quello di Danilo Gallinari. Dopo aver essere rimasto fuori per venti giorni a causa di un problema alla schiena, l’ala italiana è rientrata nella sconfitta dei suoi Los Angeles Clippers in casa degli Indiana Pacers per 116-92. Ci sono 12 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti di gioco per Gallinari in quello che è stato il primo match dei Clippers dopo la rivoluzione che il ...

NBA All-Star Game 2019 - le squadre scelte da LeBron James e Giannis Antetokounmpo : I due capitani LeBron James e Giannis Antetokounmpo hanno scelto le squadre per l'All-Star Game 2019 in diretta televisiva. James, come lo scorso anno, ha selezionato Kevin Durant e Kyrie Irving; ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 febbraio). Luka Doncic più giovane con tre triple doppie in carriera - Antetokounmpo scrive 43 nella vittoria Bucks : E’ la notte dell’Europa in NBA: Luka Doncic, Lauri Markkanen, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic si vestono tutti con l’abito giusto per trasformare i parquet NBA in luoghi di colonizzazione del Vecchio Continente. Luka Doncic, nel successo dei Dallas Mavericks per 99-93 sugli Charlotte Hornets, realizza per la terza volta una tripla doppia con 19 punti, 10 rimbalzi e 11 assist: è il più giovane di sempre a riuscirci in NBA, ...

NBA - All Star Game 2019 : quando si svolge? Data - programma - orari e tv : Manca poco più di una settimana all’inizio dell’All Star Game 2019. Sarà la città di Charlotte ad ospitare la tre giorni nella quale la NBA mette in mostra il suo meglio. Si comincia il venerdì con la sfida tra il Team USA e il Team World, due squadre composte solamente da rookies (giocatori al primo anno) e sophomores (secondo anno). Il sabato è il momento delle sfide storiche della gara da tre punti e soprattutto delle schiacciate. ...

All-Star Game NBA 2019 – Convocazioni completate : tutti i partecipanti di 3 Point Contest - Skills Challenge e Slam Dunk Contest : All-Star Game NBA 2019, scelti tutti i partecipanti alle gare del weekend: ecco i convocati per 3 Point Contest, Skills Challenge e Slam Dunk Contest Il weekend dell’All-Star Game 2019 si avvicina e tutti i fan non stavano più nella pelle, in attesa di scoprire tutti i convocati per le prove precedenti alla notte delle stelle vera e propria. L’NBA ha rotto gli indugi, pubblicando le liste ufficiali di tutti i partecipanti. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 febbraio). Lakers travolti dai Pacers - ok Thunder - Raptors e Celtics : Si sono giocate otto partite in questa notte NBA che si inserisce all’interno della settimana numero 17 di svolgimento della massima lega professionistica americana della palla a spicchi. Il risultato senza dubbio più roboante è quello che vede gli Indiana Pacers travolgere, in tutti i sensi, i Los Angeles Lakers per 136-94. Ad andare in doppia cifra per i Pacers sono in sette, con Bojan Bogdanovic a quota 24 punti, mentre nei Lakers, a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 febbraio) : Harden e Antetokounmpo trascinano Rockets e Bucks - cadono Nuggets e gli Spurs di Belinelli : Sei match giocati nella nottata NBA e risultati importanti, con alcune conferme e altre cadute sorprendenti. Nella Eastern Conference i Milwaukee Bucks hanno ribadito la loro prima posizione, passando in scioltezza in casa dei Brooklyn Nets, mentre tornano al successo Indiana Pacers e Atlanta Hawks. Ad Ovest, invece, vanno registrati i ko di Denver Nuggets e San Antonio Spurs a Sacramento, mentre il solito James Harden guida i Rockets al ...

La settimana NBA del 04-02-2019 : La settimana di NBA appena conclusasi ci ha lasciato l’acquolina in bocca per l’imminente All-Star Game, oltre a una situazione di classifica che si delinea partita dopo partita.Toronto Raptors-L.A. Clippers 121-103Nella NBA si chiamano “schedule loss”, le sconfitte dovute al calendario. Meno di 24 ore dopo aver rimontato 25 punti di svantaggio a Detroit, i Clippers si sono presentati in campo nel matinée di Toronto ...