Napoli | uomo di 72 anni muore dopo sei ore di attesa al pronto soccorso | aperta inchiesta

Senza Hamsik - Ancelotti potrebbe varare il Napoli con l’uomo in più : Antonio Pisapia Napoli, 1980. Antonio Pisapia è un calciatore all’apice della propria carriera che, a causa di un grave infortunio, è costretto a ritirarsi precocemente dall’attività sportiva; Tony Pisapia è invece un cantante di musica leggera, che finisce arrestato per aver fatto sesso durante un suo concerto con una minorenne. Sulle loro storie (immaginarie) è incentrato un film, presentato nel 2001 alla Mostra del Cinema di Venezia, di ...

Rissa tra extracomunitari a Napoli - uomo accoltellato al petto : Un cittadino extracomunitario, non ancora identificato in quanto sprovvisto di documenti, è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli. L'aggressione, probabilmente al termine di un litigo con un ...

Napoli - colpi di pistola contro il portone di casa : l'uomo ha un malore e finisce in ospedale : Notte di terrore nel centro storico di Napoli. Tornano a sparare le pistole della camorra. Il primo raid si è verificato ai Decumani, in vico Santi Filippo e Giacomo: tre bossoli sono stati repertati ...

Napoli - nel centro di recupero per tartarughe marine : “Ne salviamo 35 all’anno. Tutte ferite a causa dell’uomo” : Gli esperti del centro di recupero tartarughe marine della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli l’hanno chiamata “Fortunella”. Lei è una tartaruga Caretta Caretta che aveva ingerito un cordone di un metro e mezzo, salvata da alcuni diportisti che qualche settimana fa l’hanno trovata poco distante da Capo Miseno, a nord di Napoli. L’animale era rimasto intrappolato in una lenza molto doppia che non gli consentiva ...

Napoli - bimbo ucciso in casa dal patrigno : l'uomo avrebbe agito per gelosia : Non sopportava le “eccessive attenzioni” che la compagna riservava ai due figli avuti da una precedente relazione e per questo motivo un ventiquattrenne si sarebbe scagliato contro un bimbo di sette anni e la sorellina di otto anni. La tragedia è avvenuta a Cardito, nel napoletano. L’uomo, dopo aver ucciso il secondogenito e ferito la sorellina è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio aggravato. In casa, ad ...

Napoli - è psicosi a Posillipo : 'Attenti all'uomo col casco nero davanti alla scuola' : È ansia da borseggio ormai tra le mamme di via Manzoni, in particolare tra quelle che accompagnano o aspettano i propri figli all'ingresso ed all'uscita della scuola Villanova. A darne notizia è ...

Napoli - bomba alla pizzeria di Sorbillo : in un video si vede un uomo piazzare l'ordigno : Un filmato delle telecamere di sorveglianza mostra la sequenza dell'attentato davanti allo storico locale del centro. Il video è stato postato dallo stesso Sorbillo sulla sua pagina Facebook ed è all'attenzione degli inquirenti

Napoli - sangue e terrore nella movida : uomo ucciso a coltellate a Mergellina : Prima le parole grosse che si trasformano in urla, poi la rissa a colpi di spranga, infine un inseguimento, poi un grido disperato e infine il silenzio. Un uomo è morto, accoltellato, ieri...

Napoli - ancora degrado : uomo dà fuoco ai rifiuti - fermato : Soltanto qualche giorno fa avevamo parlato della vicenda riguardante un uomo che nel quartiere Vasto di Napoli stia praticamente scatenando il panico a seguito di comportamenti poco consoni a quella che è la nostra società. Ebbene, sempre lo stesso individuo, già segnalato alle forze dell'ordine nei giorni scorsi, dopo aver minacciato i passanti, e che pare sia affetto da problemi psichici, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, ...

Napoli - preoccupazione tra i cittadini : uomo minaccia i passanti per strada : Una vicenda che senza ombra di dubbio scatenerà numerose reazioni e probabilmente susciterà polemiche, perché ciò che si sta verificando a Napoli, in particolare nel quartiere Vasto, sta già facendo molto discutere. È da diversi giorni ormai, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, che uno straniero immigrato in Italia, mantiene dei comportamenti poco consoni alla nostra società, fermando le automobili che si trovano di ...

Napoli - donna tenuta al guinzaglio dal fidanzato : l'uomo è stato arrestato : Ancora una volta ci si trova a parlare di un gravissimo atto di violenza contro le donne. E' di questa mattina la notizia che un uomo, dopo essere stato lasciato, ha dapprima picchiato e peso a pugni la compagna ed infine ha deciso di stringerle il collare del loro cane al collo. La ricostruzione Nei pressi dei Gradoni di Chiaia, a Napoli, si è verificato lo spiacevole fatto di cronaca. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo, descritto come ...

