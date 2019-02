Napoli | il gran ritorno di Allan ma davanti Mertens non c' è ancora

Fiorentina-Napoli - Pioli : 'Gara di grande coraggio - non ci siamo mai arresi' : Un punto prezioso, conquistato grazie a un'ottima prestazione di squadra e alle parate super di Lafont. La Fiorentina tiene a zero il Napoli al Franchi e Stefano Pioli non può che essere soddisfatto ...

Sacchi : 'Juve grandissima - ma è poco ottimistica. Napoli e Roma...' : Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2: 'Forse ho cambiato il modo di giocare a calcio nel mondo, ma in Italia no. In Italia c'è un rifiuto culturale al cambiamento. In Italia si gioca meglio di tante altre volte, alcune squadre giocano un calcio ottimistico, ma altre invece scelgono sempre ...

Di Marzio : «Napoli soddisfatto di Milik - ma cerca un grande centravanti» : Nel corso di “Campo Aperto”, trasmissione d’approfondimento in onda in questi minuti su Sky Sport24, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle future strategie di mercato del Napoli: “Sostituire Hamsik? Io credo che il club partenopeo andrà a cercare giocatori in altri ruoli, soprattutto offensivi. Per esempio sugli esterni, dove Callejon avrà bisogno di un’alternativa più giovane e forte. Uno come Lozano, con cui ...

Napoli - il day after di Hamsik : «Abbiamo giocato una grande gara» : Dopo le ultime roventi ore, al centro delle cronache azzurre per quel passaggio in Cina che è ormai dietro l'angolo, Marek Hamsik torna a parlare ai tifosi attraverso il suo sito...

Negozi chiusi la domenica - stop di Napoli e altre 13 grandi città alla stretta : Inoltre verrà lasciato campo libero a quelle catene di distribuzione che servono solo le partite Iva e lavorano, ad esempio, per rifornire il mondo della ristorazione.

Napoli - gli Insigne si raccontano : 'Lorenzo grande ma di notte russa' : 'Chi era più bravo tra i due a scuola? Probabilmente nessuno dei due'. Comincia così la simpatica doppia-intervista dei fratelli Lorenzo e Roberto Insigne ai microfoni di Dazn. Uno al Napoli e l'altro ...

Milan-Napoli - le voci. Piatek "Grande debutto"; Ancelotti : "Una batosta" : Il Milan è in semifinale di Coppa Italia : due partite contro il Napoli in pochi giorni e nessun gol subito, a fare la differenza rispetto alla partita di Serie A però è stato il debutto da titolare ...

Gattuso : «Il Napoli crea difficoltà - abbiamo giocato una grande partita di difesa» : L’allenatore del Milan Rino Gattuso ai microfoni della Rai al termine della gara vinta a San Siro che vale la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia «Complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande partita. Poi con la qualità di alcuni abbiamo messo a segno il nostro gioco» Piatek «E’ un ragazzo che negli ultimi 20 metri è un cecchino, ma oggi bisogna fare i complimenti a tutti. Il Napoli è una squadra che crea molte ...

Security danger - migranti sfruttati per i controlli ai concerti con falsi certificati della prefettura di Napoli : Un meccanismo ben collaudato quello ricostruito dai carabinieri di Reggio Emilia, nello sfruttamento dei migranti per la Security dei grandi eventi, 'che di fatto ha esposto decine di migliaia di ...

Napoli - il grande flop del gol : Insigne & Mertens - e ora? : Non è tanto il pareggio contro il Milan che colpisce ma è il numero zero: zero tiri in porta a San Siro da parte di Insigne e di Mertens, la strana coppia del gol perduto. Qualcosa si è inceppato in ...

Napoli - spaccia droga vicino alla Stazione : gambiano arrestato in flagrante : I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella hanno tratto in arresto in Piazza Garibaldi per spaccio di stupefacenti Alieu Singhateh, un gambiano 24enne residente a Forio e incensurato. ...

Milan-Napoli - che spettacolo : 0-0 al cardiopalma - grande show a San Siro rovinato da Doveri nel finale [FOTO] : 1/31 Spada/LaPresse ...

Napoli - all'Augusteo solidarietà per i migranti : 'Una flotta napoletana per andare ad aiutarli' : Dalle 14 il Teatro Augusteo si è riempito di persone di ogni tipo. Hanno risposto alla chiamata del sindaco che ha radunato quanti hanno risposto all'appello di solidarietà lanciato dal Comune per ...

La madre muore a Napoli - colletta per il viaggio del giovane migrante : Una colletta dei carabinieri ha consentito stamani, all'alba, ad un giovane tunisino - disoccupato e senza neanche un euro in tasca - di partire da Bernalda , Matera, per Napoli per dare l'ultimo ...