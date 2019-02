Napoli | che spreco a Firenze | senza gol lo scudetto è impossibile

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Napoli favorito anche in casa della Fiorentina! - 23giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate alla vigilia per le partite previste nella 23giornata del campionato, il 9 e 10 febbraio 2019.

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : partita equilibrata con Mertens che spreca due occasioni clamorose - Fiorentina molto aggressiva : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, incontro valevole per la 23esima giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo a Firenze per la sfida tra due compagini alla disperata caccia di punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi stagionali, ovvero lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa toscani occupano attualmente la nona piazza in classifica ...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Insigne e Mertens - che occasioni : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Fiorentina-Napoli - le chiavi tattiche della sfida : Fiorentina e Napoli si ritroveranno a Firenze per la prima volta dal 3-0 dello scorso 29 aprile che consegnò definitivamente lo scudetto alla Juventus. Protagonista assoluto della partita fu Giovanni ...

Fiorentina-Napoli statistiche - Pioli sempre perdente contro Ancelotti : FIORENTINA NAPOLI statistiche – Sabato alle 18:00 torna il campionato con la sfida tra Fiorentina e Napoli, uno scontro anche tra i rispettivi allenatori, che si sono incrociati in campo da avversari già da calciatori. Mentre i toscani, noni in classifica, cercheranno di restare agganciati alla zona Europa, i partenopei continuano la rincorsa alla capolista […] L'articolo Fiorentina-Napoli statistiche, Pioli sempre perdente contro ...

Fiorentina-Napoli : Chiriches torna tra i convocati : Si gioca domani alle 18 Lo aveva annunciato ieri nella sua intervista con Diego De Luca a Radio Kiss Kiss Napoli: «Spero di essere tra i convocati già per Firenze». Parole e musica di Vlad Chiriches che dopo l’operazione al crociato dello scorso 10 settembre, torna a disposizione di Carlo Ancelotti per Fiorentina-Napoli. Ovviamente non sarà titolare, ma riassaporerà il profumo del campo. Non ci saranno invece né Albiol né Hamsik ormai ...

Napoli - si sblocca la cessione di Hamsik in Cina : visite mediche a Madrid : cessione Hamsik – Sono ore calde in casa Napoli mentre la squadra si prepara per la gara di campionato contro la Fiorentina a tenere banco è anche la questione di mercato relativa al futuro di Hamsik. Il club azzurro sembrava intenzione a far saltare la trattativa per il mancato rispetto di accordi presi precedentemente, adesso la trattativa si è nuovamente sbloccata. Il contratto che legherà lo slovacco alla squadra cinese del ...

Aria al posto del carburante - trucchi dei benzinai smascherati dalla Gdf di Napoli (VIDEO) : Attorno ai carburanti il dibattito è sempre acceso, si tratta di un tema su cui convergono tanti interessi. Quello degli camionisti che si occupano del trasporto delle merci, dei privati che vivono in aree dove muoversi con i mezzi pubblici risulta difficoltoso e persino quelli politici. Da tempo, infatti, le campagne elettorali sono animate da propositi di abolizione delle famigerate accise. Per il momento c'è da registrare unicamente il ...

Napoli - la maledizione della squadra di De Laurentiis : ecco perché non vince mai : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del prossimo ritiro della squadra azzurra in Trentino, ha esternato tutta la propria frustrazione nei confronti dei tifosi partenopei: «Il campionato non è ancora finito, continueremo a lottare. Mi dispiace per i tifosi

Napoli - Hamsik fa le visite mediche con il Dalian Yifang : L'approdo di Marek Hamsik al Dalian Yifang era solo rinviato, non tramontato. Gli indizi sulla riapertura della trattativa tra il Napoli e il club cinese erano chiari sin da ieri , oggi un elemento, ...

Libero : “Il Napoli non vince perchè non sa guadagnare” : Stoccata totale da parte di “Libero” nei confronti del Napoli e delle ultime stagioni della squadra partenopea. Il noto quotidiano ha così intitolato: “Eterna promessa. Il Napoli non vince mai perché non sa guadagnare”. Un frecciatina all’attuale situazione dei partenopei, fermi a 145 milioni di bilancio, in attivo, ma sempre stazionario. “Libero” rimarca quest’aspetto ed […] More

'Basta con le formiche' - la scossa di Verdoliva all'Asl Napoli 1 : S'insedia ufficialmente lunedì prossimo Ciro Verdoliva, chiamato da Vincenzo De Luca al timone della Asl Napoli 1. La firma dell'incarico deliberato mercoledì c'è stata ieri mattina. Il neocommissario ...