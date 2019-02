Musumeci all' incontro dei Lions ' Dall' Ars vorrei meno ostilità'

Maltempo Sicilia - Musumeci : “15 interventi per alluvione nel Siracurano” : “Dopo il nubifragio dell’ottobre scorso, il Governo regionale si è attivato immediatamente per aiutare le zone colpite a risollevarsi. A tutte le province dell’Isola, nessuna esclusa, abbiamo rivolto la stessa attenzione”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, aggiungendo: “Per quanto riguarda il Siracusano, già una settimana dopo la catastrofica alluvione sono stati avviati ben quindici ...

Maltempo Sicilia - danni dopo l’alluvione : Musumeci incontra i Sindaci del Riberese : Incontro tra il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e i Sindaci del comprensorio agricolo ed irriguo di Ribera (Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca e Villafranca Sicula). Sul tappeto il tema dei danni causati dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorso al comparto agricolo. Il vertice è in programma lunedì 18 febbraio, alle 18, a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione ...

Cmc : Barbagallo (Pd) - 'scenario preoccupante - grave disinteresse del governo Musumeci' : Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - "La crisi della CMC rischia di determinare uno scenario pesantissimo sul piano del completamento delle infrastrutture viarie in Sicilia e sul piano economico ed occupazionale. A rendere ancora più preoccupante la situazione è il disinteresse del governo regionale". Cos

Ponte sullo Stretto - Musumeci ci riprova : “È una necessità”. Il sottosegretario Dell’Orco : “Pensi alle strade” : Il governatore della Sicilia torna a chiedere il Ponte sullo Stretto. Il governo risponde invitandolo a dedicarsi invece alle strade. Torna ad animare il dibattito sull’isola l’ormai mitologico tratto d’asfalto per unire Messina a Reggio Calabria. Merito del presidente Nello Musumeci, che durante la presentazione dell’accordo tra Caronte&aTourist e Basalt ha detto: “Il Ponte di Messina non è un capriccio per la ...

Sicilia - il governo Musumeci taglia i fondi all’Antiracket e alle associazioni antimafia : “Così rischiamo la chiusura” : Il governo di Nello Musumeci intende tagliare i contributi all’antiracket in Sicilia. E pure le associazioni e fondazioni antimafia subiranno una corposa spending review nei finanziamenti pubblici. Tagli orizzontali contenuti nella legge finanziaria approvata dalla giunta dell’isola e finita sul tavolo della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale Siciliana. Ma anche nella cosiddetta “Tabella H“, cioè una ...

Finanziaria al palo - governo Musumeci taglia fondi all’antimafia : Il governo Musumeci azzera i capitoli per il sostegno alle imprese taglieggiate e contemporaneamente dimezza i gia' scarsi contributi alle associazioni storiche che si occupano della diffusione della legalita' e del contrasto alla mafia. Emerge dai lavori sui documenti finanziari della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. "Cultura, sociale e promozione della legalita' sono le vittime preferite dal governo regionale guidato da ...

Terremoto - Musumeci : sulla prevenzione siamo all’anno zero : “Non considero il Terremoto un evento straordinario, dire che sia un evento straordinario sarebbe una grande bugia. Noi siamo destinati da secoli a convivere con il rischio sismico. E sul piano della prevenzione siamo all’anno zero, perché si è costruito sulle faglie. E le ripercussioni gravi hanno colpito l’area costruita su una faglia“. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa ...

Sicilia - la Finanziaria natalizia del governo Musumeci. Ma ci sono i numeri all'Ars? : Al lavoro Nello Musumeci, presidente della Regione, e Gaetano Armao, assessore all'Economia. Pochi giorni alla chiusura del 2018 e la mancata approvazione del bilancio comporterebbe l'esercizio provvisorio. Opzione questa che si vorrebbe scongiurare, pertanto il testo è stato ...

Sicilia. Lupo a Miccichè : modifiche alla legge elettorale? Problema maggioranza Musumeci è crisi politica : "Il presidente Miccichè vuole modificare la legge elettorale per garantire una maggioranza alla coalizione di governo? Ma nel caso del governo Musumeci il Problema è tutto politico: i deputati della ...