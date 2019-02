MotoGp – Marquez scatenato | balletto sexy di Marc in Indonesia | che movimento di bacino

MotoGp – Bagno di folla per Marquez a Bandung : Marc come una rock star in Indonesia [VIDEO] : Marc Marquez acclamato in Indonesia: lo spagnolo scortato a Bandung all’evento Honda per salvaguardare la sua spalla Agenda piena di impegni per Marc Marquez: dopo la tre giorni di test a Sepang, il campione del mondo di MotoGp è volato in Indonesia per un evento con la Honda. Il pilota spangolo è stato letteralmente osannato a Bandung: Marquez è stato protagonista prima di un corteo di moto e, successivamente, è salito sul palco di ...

MotoGp - Test Sepang – Crutchlow smaschera Marquez : “sta giocando - può andare molto più veloce!” : Cal Crutchlow analizza le prime giornate di Test a Sepang: Yamaha e Ducati vanno forte, ma secondo il britannico Marquez sembra si stia ‘nascondendo’ di proposito Di ritorno da un brutto infortunio alla gamba, Cal Crutchlow ha ripreso confidenza con la propria moto sul circuito di Sepang. Nei primi Test stagionali in Malesia, il pilota britannico ha avuto modo non solo di preparasi per l’inizio di stagione, ma anche per ...

MotoGp – Un fan appoggia la mano sulla spalla di Marquez per una foto : la reazione del campione del mondo [VIDEO] : Un tifoso malese appoggia la mano sulla spalla di Marquez: la pronta risposta dello spagnolo campione del mondo di MotoGp E’ terminata questa mattina la tre giorni di test sul circuito di Sepang. Sessione tosta per Marc Marquez, che ha guidato la sua Honda ancora non al 100% della sua condizione, ma è riuscito ugualmente a svolgere il lavoro richiesto dai giapponesi. Il campione del mondo di MotoGp è motivato a tornare in perfetta ...

MotoGp – Mano nella mano con Marquez e linguaccia a Valentino Rossi : piccola tifosa malese protagonista a Sepang [FOTO e VIDEO] : Una piccola tifosa malese protagonista dei test di Sepang: la dolce bambina tra baci e passeggiate mano nella mano con Marquez e linguacce a Valentino Rossi E’ terminata oggi la sessione di test di MotoGp di Sepang: i piloti hanno completato il lavoro programmato con i rispettivi team, in attesa di tornare in pista dal 23 al 25 febbraio in Qatar, per gli ultimi test invernali prima dell’esordio stagionale, previsto per il 10 ...

MotoGp - Marc Marquez : “Oggi mi sono sentito meglio - adesso pensiamo al Qatar per un test normale” : Marc Marquez lo sapeva perfettamente. La spalla operata nel corso della pausa invernale non avrebbe permesso al campione del mondo in carica di presentarsi nel migliore dei modi ai test di Sepang, in Malesia. Dopo tre giorni nei quali ha dovuto, ovviamente, limitare lo sforzo, il Cabroncito ha provato a stilare un primo bilancio di quanto visto sull’asfalto malese. “Sostanzialmente ho vissuto una tre-giorni davvero strana – ...

MotoGp – Test Sepang - Marquez non si sbilancia : “ho dato ai giapponesi la risposta più importante - ma va presa con le pinze” : Il problema alla spalla non impedisce a Marquez di effettuare il lavoro programmato con la Honda: le parole del campione del mondo al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang E’ un Marc Marquez fisicamente ancora non del tutto pronto, quello che ha parlato con la stampa al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang, conclusa dal campione del mondo col largo anticipo rispetto ai colleghi. Lo spagnolo della Honda ...

MotoGp - Test Sepang : in arrivo la pioggia - Marquez si ferma : MotoGp, Test Sepang: Marc Marquez ha terminato la sua giornata di Test, adesso in pista potrebbe arrivare la pioggia a farla da padrona MotoGp, Test Sepang a 3 ore dal termine della sessione è in arrivo la pioggia in pista, che condizionerà ovviamente le scelte dei team. I piloti stanno infatti forzando la mano adesso alla ricerca del tempo migliore, per poi rientrare ai box in caso di forte pioggia. A quest’ultima parte dei Test non ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : analisi day-2. Dovizioso e Ducati gran connubio - Valentino Rossi bene ma non benissimo - Marquez con il misurino : Giornata rovente a Sepang (Malesia), sede della seconda giornata di Test della classe MotoGP. Sul tracciato malese le temperature sull’asfalto hanno superato i 60°C e chiaramente l’attività in pista ne ha risentito. Per questo non è semplice dedurre con esattezza cosa queste prove abbiano detto o cosa abbiano potuto dare ai team, tuttavia degli aspetti da considerare ci sono. Ducati OK – Se ieri il lavoro comparativo condotto ...

MotoGp Honda - Marquez : «Non riesco a guidare bene» : SEPANG - Ha terminato seconda giornata di test della MotoGp a Sepang con l'ottavo tempo, ma il dolore alla spalla operata è tornato presto e Marc Marquez è stato costretto a fermarsi in anticipo, dopo ...

MotoGp - test di Sepang. Marc Marquez : 'La spalla sinistra fa sempre più male' : Marc Marquez ha chiuso la seconda giornata di test a Sepang prima del previsto. I problemi alla spalla sinistra , operata lo scorso dicembre, continuano a dargli problemi in pista, portandolo a ...

MotoGp Test Sepang Marquez - allarme spalla : "Fa male ed è peggiorata" : Al termine della seconda giornata di Test in malesia Marc Marquez, 8° a 0"893 da Viñales, accende una spia sulle sue condizioni: "Abbiamo interrotto il programma in anticipo perché la spalla mi dava ...

MotoGp - Marc Marquez : “Mi sono fermato perché la spalla stava peggiorando. In Argentina sarò al 100%” : Fa ancora male. La spalla operata il 4 dicembre incide sulle prestazioni di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica della MotoGP, ha concluso all’ottavo posto la sua seconda giornata di test in Malesia, sul circuito di Sepang, coprendo 37 giri ed essendo costretto a terminare prima del previsto il proprio lavoro per non sforzare ulteriormente l’arto. “Abbiamo provato diverse cose nuove, ma ci ...

MotoGp - Marc Marquez : “Mi sono fermato perché la spalla stava peggiorando. In Argentina sarò al 100%” : Fa ancora male. La spalla operata il 4 dicembre incide sulle prestazioni di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica della MotoGP, ha concluso al sesto posto la sua seconda giornata di test in Malesia, sul circuito di Sepang, coprendo 37 giri ed essendo costretto a concludere prima del previsto il proprio lavoro per non sforzare ulteriormente l’arto. “Abbiamo provato diverse cose nuove, ma ci siamo ...

MotoGp – Test Sepang - Marquez preoccupato dopo il Day2 : “ecco cosa mi succede dopo pochi giri” : Il pilota della Honda ha chiuso all’ottavo posto la seconda giornata dei Test di Sepang, palesando evidenti problemi con la spalla operata Ottavo posto e tanto dolore per Marc Marquez nella seconda giornata di Test a Sepang, il pilota della Honda non ha completato il programma di lavoro per via del dolore alla spalla operata pochi mesi fa. AFP/LaPresse Un inizio positivo per lo spagnolo che, tuttavia, con il passare dei minuti ha ...