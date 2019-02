Morte Emiliano Sala | il toccante gesto del Nantes per ricordare per sempre l' attaccante

Morte Emiliano Sala - Pioli : “sappiamo cosa significa…” : “Sappiamo cosa significhino tragedie e drammi e come sia difficile affrontare queste situazioni, in piu’ Jordan Veretout ci aveva giocato insieme, quindi e’ stata una situazione che lo ha molto scosso e colpito e di riflesso anche a tutti noi. Facciamo tantissime condoglianze ai familiari, un grande abbraccio, un grande saluto e mi auguro che tutte le persone che possono stargli vicini, lo facciano perche’ in ...

Morte Emiliano Sala - il Nantes ritira la maglia numero 9 : Morte Emiliano Sala – “L’FC Nantes ha appreso con immensa tristezza questo giovedì che il corpo trovato era quello di Emiliano Sala . Questa notizia mette fine ad un’attesa infinita e insostenibile. Emiliano sarà per sempre parte delle leggende che hanno scritto la grande storia del Nantes Ci sono mattine difficili, risvegli da incubo, dove sfortunatamente la realtà ci raggiunge. Emi è andato via Arrivato sulle rive ...

Il messaggio di EA Sports dopo la conferma della Morte di Emiliano Sala : Ieri sera è purtroppo arrivata la conferma della morte dell’attaccante argentino Emiliano Sala , dopo il ritrovamento nel fondale del canale della Manica dell’aereo che lo stava trasportando da Nantes a Cardiff, in seguito al suo trasferimento al club gallese Come già accaduto lo scorso anno dopo la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, EA Sports ha deciso, […] L'articolo Il messaggio di EA Sports dopo ...

Addio a Sandro Mayer - mondo del giornalismo in lutto per la Morte del direttore emiliano : Sandro Mayer è morto all’età di 77 anni, il giornalista è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli di Roma Il mondo del giornalismo è in lutto per la morte di Sandro Mayer. Il direttore di Di Più e Di Più Tv è deceduto all’età di 77 anni all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Giornalista e scrittore di successo, il 77enne era nato a Piacenza nel 1940 e il 21 dicembre avrebbe compiuto 78 anni. Noto al pubblico del ...