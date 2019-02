Morta Maura Viceconte |   maratoneta italiana  e primatista dei 10 mila 

Lutto per atletica azzurra - trovata Morta fondista Maura Viceconte : Lutto per l'atletica azzurra: è morta Maura Viceconte, ex primatista italiana della maratona, medaglia di bronzo individuale ai Campionati Europei di Budapest e argento a squadre, 12esima ai Giochi Olimpici di Sydney nel 2000. La 50enne è stata trovata morta nella sua abitazione a Chiusa San Michele, nel Torinese. "Un colpo di scena che non ci si aspettava - commenta la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) - Donna di genuinità e ...