Morta Maura Viceconte | la maratoneta italiana senza esercito

Lutto nel mondo dell'atletica - è Morta Maura Viceconte : Lutto per l'atletica italiana. A soli 51 anni - rende noto la Fidal - è mancata oggi Maura Viceconte , stella della maratona azzurra tra gli anni '90 e primi anni 2000. Bronzo agli Europei di Budapest ...

Morta la maratoneta Maura Viceconte - atletica italiana in lutto : Maura Viceconte, 51 anni, ex maratoneta azzurra è Morta oggi. Secondo fonti locali, l'ex atleta olimpica si sarebbe tolta la vita nella sua casa a Chiusa San Michele (in provincia di Torino).Continua a leggere