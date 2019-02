Mondiali Sci | Vonn lascia in bellezza | terza in discesa Oro Stuhec | male Goggia

Mondiali Sci - Goggia deludente in discesa libera. Vince la Stuhec - bronzo Vonn : ÅRE, SVEZIA, - L'ultima gara della carriera di Lindsey Vonn è la discesa libera dei Mondiali di sci . Ad assistere all'ultimo atto della regina delle nevi c'è anche l'idolo di casa: Ingemar ...

Mondiali di sci - oro alla Stuhec : Vonn saluta con il bronzo - Goggia solo 15esima : La slovena Ilka Stuhec ha vinto l'oro di discesa ai Mondiali di Aare, confermando il titolo di due anni fa a St. Moritz. Argento alla svizzera Corinne Suter ma la grande protagonista della giornata è ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Non ci sono scuse ma va bene così. Vonn straordinaria - ci rivediamo in gigante” : Sofia Goggia non è purtroppo riuscita a regalarci una magia nella discesa libera dei Mondiali e si è dovuta accontentare del quindicesimo posto, la Campionessa Olimpica ha faticato sulla pista di Are e non è mai stata in lotta per una medaglia dopo aver conquistato un bellissimo argento in superG. La bergamasca, ritornata da poco in gara dopo l’infortunio, ha analizzato così la sua prova ai microfoni della Rai: “Non ci sono molte ...

Mondiali di sci - Sofia Goggia quindicesima in discesa libera. Vince Ilka Stuhec : ÅRE, SVEZIA, - Ai Mondiali di sci è il momento delle donne di esibirsi nella regina delle discipline: la discesa libera. È l'ultima gara della carriera di Lindsey Vonn e per onorarla è presente ...

Mondiali Sci 2019 – Sofia Goggia applaude Lindsey Vonn : “un’atleta straordinaria - bel podio con la Stuhec” : La sciatrice azzurra ha commentato l’esito della discesa femminile, soffermandosi anche sul podio di Lindsey Vonn Ilka Stuhec si conferma campionessa del mondo di discesa libera trionfando sulle nevi svedesi di Are così come fece due anni fa su quelle svizzere di St. Moritz. La slovena completa la sua prova con il tempo di 1’01″74 precedendo la svizzera Corinne Suter (1’01″97) e la statunitense Lindsey Vonn ...

Sci Mondiali di Are : libera femminile - Goggia delude. Vonn lascia con un bronzo : C'è anche Stenmark ad applaudire l'addio di Lindsey: lo svedese, detentore del record assoluto di successi in coppa del mondo, 86,, è venuto a Åre dopo le molte insistenze della statunitense ...

Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 : Ilka Stuhec si conferma d’oro - bronzo pazzesco di Lindsey Vonn. 6a Nicol Delago - Goggia lontana : Meteo ancora protagonista ai Mondiali 2019 di sci alpino ad Are. Il forte vento ha obbligato gli organizzatori ad accorciare il tracciato della Discesa femminile, fissando la partenza a quella del superG. Ne è scaturita una gara sprint di poco superiore al minuto, con difficoltà tecniche quasi inesistenti e completamente favorevole ad atlete dotate di una innata scorrevolezza. In queste condizioni, quasi inevitabilmente, l’oro è finito ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Norvegia e Svizzera in testa - Italia terza : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Mondiali Sci 2019 – Ilka Stuhec si prende l’oro nella discesa - la Vonn si congeda con il bronzo : male la Goggia : La slovena si prende l’oro davanti alla Suter, Lindsey Vonn si congeda con il bronzo. Delago sesta, la medaglia sfuma per 13 centesimi Nicol Delago si è fermata a tredici centesimi dal sogno. A 23 anni avrebbe potuto conquistare la sua prima medaglia mondiale e per come aveva sciato era evidente che ci credeva anche lei, perché al traguardo, una volta visto il tempo, si è lasciata andare a un piccolo gesto di rammarico. In quel ...

Sci - Mondiali di Are - bis Stuhec in discesa - miracolo Vonn - Goggia lontana : La discesa iridata resta nelle mani di Ilka Stuhec: la slovena d'oro due anni fa a St. Moritz è la più veloce in 1'01"4 in una gara accorciata a causa del vento. Sul podio sale ancora la svizzera ...

La slovena Ilka Stuhec ha vinto la discesa libera ai Mondiali di sci di Åre : La sciatrice slovena Ilka Stuhec ha vinto la discesa libera ai Mondiali di sci di Åre, in Svezia. Nella prova “regina” dello sci alpino, Stuhec ha tolto il primo posto alla statunitense Lindsey Vonn, medaglia di bronzo all’ultima gara in carriera. Al

Mondiali di sci - al via la discesa libera femminile : in testa Stuhec - male Sofia Goggia : E' cominciata la discesa libera femminile del Mondiale di sci in corso ad Aare. Al momento è in testa la slovena Ilka Stuhec davanti alla svizzera Corrinne Suter e all'americana Lindsey Vonn, terza, ...

Mondiali Sci 2019 - Domenica all'insegna della discesa femminile ad Are : la start list della gara con le azzurre protagoniste : ...mondo 21ª Nadia Fanchini 05-02-2019 SG Mondiali 5ª 15-03-2018 SG Coppa del mondo 7ª 14-03-2018 DH Coppa del mondo 10ª 12-12-2015 GS Coppa del mondo ritirata prima manche 13-03-2015 GS Coppa del mondo ...

Aspettando la F1 - Pirelli in pista ai Mondiali di sci : Che cosa hanno in comune il pilota Lewis Hamilton, il bomber Mario Icardi, il velista Max Sirena e la sciatrice Sofia Goggia, cui l’Italia tifosa di sci guarda con speranza? Sono innanzitutto degli sportivi, dei campioni. Non solo, li uniscono la passione per quello che fanno e l’eccellenza di come lo fanno. Ma in comune […] L'articolo Aspettando la F1, Pirelli in pista ai Mondiali di sci sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...