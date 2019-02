Milano in campo per contrastare il calo delle donazioni di sangue

Basket - Eurolega 2019 : Milano ospita il Darussafaka con il ritorno in campo di Nemanja Nedovic : Tra 24 ore l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano scenderà in campo per la partita numero ventidue dell’Eurolega 2018-2019. Di fronte c’è il fanalino di coda della classifica di regular season, il Darussafaka. La formazione di Istanbul ha vinto appena tre partite in tutta la stagione, contro Buducnost, Olympiacos e Baskonia. Nel match di andata, però, mise a dura prova l’Olimpia, che vinse per 92-98 nella giornata in cui ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano ospita il Darussafaka con il ritorno in campo di Nemanja Nedovic : Tra ventiquattr’ore l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano scenderà in campo per la partita numero ventidue dell’Eurolega 2018-2019. Di fronte c’è il fanalino di coda della classifica di regular season, il Darussafaka. La formazione di Istanbul ha vinto appena tre partite in tutta la stagione, contro Buducnost, Olympiacos e Baskonia. Nel match di andata, però, mise a dura prova l’Olimpia, che vinse per 92-98 nella ...

Basket - Milano in campo con squalificato : KO a tavolino/ Tolta vittoria a Pistoia : Nunnally non poteva giocare : Basket, Milano in campo con squalificato: KO a tavolino per 20-0. Tolta la vittoria di Pistoia: Nunnally non poteva giocare per una precedente sanzione

Basket - Nunnally in campo da squalificato : Olimpia Milano perde 20-0 a tavolino : ROMA - La vittoria sul campo , 81-91, trasformata in sconfitta dal giudice sportivo. L'AX Milano, capolista del campionato di serie A, è stata punita con il 20-0 a tavolino per aver schierato, nella ...

Basket - Nunnally in campo da squalificato : Milano perde 20-0 a tavolino : ROMA - La vittoria sul campo , 81-91, trasformata in sconfitta dal giudice sportivo. L'AX Milano, capolista del campionato di serie A, è stata punita con il 20-0 a tavolino per aver schierato, nella ...

Basket - Serie A 2019 : Milano perde a tavolino contro Pistoia! James Nunnally era squalificato - non avrebbe dovuto scendere in campo : Poco più di mezza giornata è bastata a dirimere il “caso-Nunnally” venutosi a creare dopo la disputa del match tra Oriora Pistoia e A|X Armani Exchange Milano. Il giudice sportivo ha respinto l’istanza di ricorso della società toscana, ma ha appurato il fatto che su James Nunnally pendesse una squalifica in essere ancora non scontata ed ha perciò omologato la gara con il 20-0 a favore di Pistoia. In particolare, l’istanza ...

Basket - Serie A 2019 : Milano perde 20-0 a tavolino contro Pistoia! James Nunnally era squalificato - non avrebbe dovuto scendere in campo : Poco più di mezza giornata è bastata a dirimere il “caso-Nunnally” venutosi a creare dopo la disputa del match tra Oriora Pistoia e A|X Armani Exchange Milano. Il giudice sportivo ha respinto l’istanza di ricorso della società toscana, ma ha appurato il fatto che su James Nunnally pendesse una squalifica in essere ancora non scontata, ed ha perciò omologato la gara con il 20-0 a favore di Pistoia. In particolare, ...

Basket - Milano in campo con squalificato. Perde 20-0 a tavolino : Colpo di scena dopo il posticipo della 18a giornata. Sul campo di Pistoia la squadra di Pianigiani aveva vinto di 10 punti, 91-81,, ma il Giudice Sportivo Nazionale letto il referto di gara ha ...

Basket - Serie A 2019 : c’è un caso Nunnally - in campo da squalificato in Pistoia-Milano. L’Oriora valuta il ricorso - l’Olimpia rischia la sconfitta a tavolino? : Nel dopogara di Oriora Pistoia-A|X Armani Exchange Milano da alcune fonti di informazioni pistoiesi, e precisamente Pistoia Sport, scoppia la grana relativa all’impiego di James Nunnally nel posticipo della Serie A 2018-2019. L’ultimo arrivato in casa Olimpia, infatti, a norma di regolamento in campo non ci si sarebbe dovuto presentare. Ai tempi in cui militava ad Avellino, infatti, il ventottenne di San Josè subì una squalifica ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : Nadal implacabile - Del Fabbro oro juniores nel fondo! In campo l'Olimpia Milano in Eurolega : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 24 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. : Oggi si giocheranno le semifinali f

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : Nadal implacabile - Del Fabbro oro juniores nel fondo! In campo l’Olimpia Milano in Eurolega : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 24 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. : Oggi si giocheranno le semifinali femminili: si comincia alle 4.00 con la sfida tra Petra Kvitova e Danielle Collins e successivamente toccherà a Naomi Osaka contro Karolina Pliskova. Oltre alle due partite femminili, si disputerà anche la prima semifinale maschile (ore 9.30), che metterà di fronte Rafa Nadal e Stefanos ...

Milano - finta partita di champagne : Lele Mora 'rapinato di 40mila euro in un campo rom' : A fine maggio 2018 Lele Mora sarebbe stato rapinato di 40mila euro all'interno di un campo Rom in zona Chiesa Rossa a Milano , dove si sarebbe recato insieme a un pluripregiudicato per comprare, a un ...

Milano - Lele Mora picchiato e derubato di 40 mila euro in un campo rom : doveva comprare una partita di champagne : La infausta storia di Lele , all'anagrafe Dario Giulio Alessandro Gabriele Mora , è accaduta nel maggio scorso, quartiere Chiesa Rossa. L' ex agente dello spettacolo, assieme ad un pluripregiudicato ...

Cosa ci faceva Lele Mora nel campo rom di Milano - dov'è stato rapinato - : Milano, 17 gen., askanews, - A fine maggio dello scorso anno Lele Mora sarebbe stato rapinato di 40mila euro all'interno di un campo nomadi in zona Chiesa Rossa a Milano, dove si sarebbe recato ...