Milano | bimba cade dal quinto piano | la sorella la prende ' al volo' e la salva

(Di domenica 10 febbraio 2019) E' accaduto ieri a, una storia che ha risvolti positivi e sembra essere quasi un "miracolo". Una bambina di tre anni di origini ecuadoriane è caduta dalla finestra del bagno di un palazzo di cinque piani, in Via Ornato 111 e si è fortunatamenteta. Sul posto i soccorsi del 118 che hanno prontamente trasportato lad'urgenza all'Ospedale Niguarda per i dovuti accertamenti.I dettagli della vicenda Intorno alle 15:45 del pomeriggio lasi trovava in casa di parenti, in Via Ornato a, in compagnia delladi 17 anni, dei suoi cugini di 12 e 13 anni e della zia, mentre i genitori erano al lavoro. All'improvviso lasi è chiusa da sola nel bagno senza riuscire più ad aprire la porta. Ladi 17 anni, presa dal panico, si è precipitata nel cortile, sotto la finestra del bagno per far si che latirasse le chiavi della porta, ma sporgendosi ...