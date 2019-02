Milan | Paquetà dedica il gol alle vittime del Flamengo

Milan-Cagliari - Paquetà : primo gol in serie A dedicato ai ragazzi del Flamengo : Al 22' di Milan-Cagliari il primo gol in campionato di Lucas Paquetà. Il brasiliano ha voluto festeggiare omaggiando i ragazzi del Flamengo morti nel rogo scoppiato venerdì mattina nel ritiro delle ...

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo Cr7 esulta come Dybala Foto Classifica| Milan-Cagliari in diretta : 2-0 - gol di Paquetà : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

Paquetà : dedica speciale per il primo gol Milanista : Un gol, il primo con la maglia del Milan , e una dedica speciale. Il primo centro italiano di Lucas Paquetà è tutto per i ragazzi del Flamengo , sua ex squadra, morti due giorni fa nell'incendio ...

Diretta/ Milan Cagliari - risultato live 2-0 - info streaming video e tv : Paquetà fa esultare San Siro : Milan Cagliari si gioca domenica sera alle ore 20:30, partita delicata per entrambe le squadre in Serie A. Segui la sfida in Diretta tv e streaming video.

Milan-Cagliari - il primo gol di Paquetà Omaggio alla tragedia del Flamengo : Il bacio alla mano che si alza verso l'alto con gli occhi chiusi. È una chiara dedica alla tragedia del Flamengo quella che sigla la prima rete di Lucas Paquetà al Milan. Così il brasiliano, che ha ...

Milan - Paquetà e Calhanoglu a due facce : Lucas in nazionale - Hakan per il rilancio : Sono loro le due facce della stessa luna , il servizio completo sulla Gazzetta di oggi a cura di Marco Fallisi e Marco Pasotto, : Paquetà con un ingresso nel mondo rossonero talmente positivo da aver ...

Milan - il messaggio commovente di Paquetà al Flamengo - : Non stupisce quindi che fra tutti i messaggi di cordoglio scritti dai protagonisti del mondo del calcio , anche Leonardo nel Milan, quello più toccante sia proprio quello di Paquetà. Il messaggio ...

Suso : «Il Milan deve stare in Champions. Piatek e Paquetà fortissimi» : MilanO - Intervistato da Sky Sport, Suso ribadisce quanto la qualificazione in Champions League sia l'obiettivo prioritario per il Milan che deve tornare a competere con le big del calcio europeo dopo anni di assenza. Il ...

Milan - Suso analizza il mercato : lodi ad Higuain e su Piatek e Paquetà “frena” gli entusiasmi : Milan, Suso si appresta a vivere una seconda parte di stagione da grande protagonista con i rossoneri che puntano alla Champions senza mezzi termini Lo spagnolo Suso crede fermamente nelle possibilità del suo Milan in chiave Champions League. Il mancino rossonero ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello sport della stagione della sua squadra, con un focus su alcuni uomini tra i più chiacchierati: Gattuso, Piatek ed anche Higuain, ...

Milan - Suso : "Champions e Coppa Italia - si può. Gattuso l'uomo giusto. Piatek e Paquetà? Andateci piano..." : Si aspettava di più da lui? "Lo considero uno degli attaccanti più forti al mondo. Se non pensava di essere più felice qui e di esserlo a Londra ha fatto bene ad andare. E per me ha fatto bene anche ...

Milan : Paquetà e Piatek - una super-valutazione - da 30 a 70 milioni : In un mercato di gennaio per nulla scoppiettante si sono comunque registrate operazioni di alto profilo. Con il Milan protagonista. Non a caso, nella top ten dei trasferimenti si piazzano sul podio i ...

Milan - Paquetà e Piatek. Una super-valutazione : In un mercato di gennaio per nulla scoppiettante si sono comunque registrate operazioni di alto profilo. Con il Milan protagonista. Non a caso, nella top ten dei trasferimenti si piazzano sul podio i ...

Milan - Paquetà mezzala "finta" : quando avanza - ispira Piatek : LaPresse le opzioni - Negli articoli di Marco Fallisi e Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il punto sulla situazione tattica del Milan, che pare aver trovato col mercato i ...

Roma Milan Cronaca LIVE : Ammonito Paquetà : 61′ Dopo una fase di stanca si riaffaccia il Milan, tiro di Suso, Olsen para53′ Ammonito PAQUETA’ per protesta52′ Il Milan reclama un rigore per fallo di Kolarov su Suso47′ GOL DELLA Roma, 1-1 ZANIOLO. Subito pari della Roma, errore difensivo dei rossoneri e ne approfitta il giovane gioiello46′ Finisce il primo tempo, Roma-Milan 0-1 […] L'articolo Roma Milan Cronaca LIVE: Ammonito Paquetà proviene da ...