Milan-Cagliari | Maran | “l’episodio del primo gol ha condizionato la partita”

3-0 al Cagliari e Milan quarto - primo squillo di Paquetà : Nel posticipo della 23giornata, il Milan batte il Cagliari 3-0 e mette la freccia: in un colpo solo supera Roma, Lazio e Atalanta e torna al quarto posto a 39 punti. Apre le danze l'autogol di ...

Milan-Cagliari - Gattuso : “la voglia di allenarsi fa la differenza” : Successo per il Milan nella gara di campionato contro il Cagliari, importante scatto per la zona Champions League, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “siamo stati bravi, abbiamo giocato un buon calcio, le ali si sono abbassate troppo e non riuscivamo a prendere campo, siamo stati anche fortunati ma abbiamo fatto una buona partita. La voglia di allenarsi fa la differenza. Ci vuole fame, al primo posto ...

Il Milan di Piatek e Paqueta - Cagliari ko a San Siro : 3-0. Un ruggito da quarto posto : Archiviato Sanremo, lo show si trasferisce a San Siro dove va in scena il Festival rossonero. Il Milan cala il tris al Cagliari e si riprende il quarto posto in classifica scavalcando le rivali. La sfortunata autorete di Ceppitelli, il primo gol in Serie A di Paquetà e il solito sigillo di Piatek re

Il Milan ne fa tre al Cagliari : Il Milan si riprende il quarto posto e la corsa Champions si conferma esaltante: a San Siro, Gattuso si sbarazza senza problema alcuno di un Cagliari in piena crisi e neanche particolarmente fortunato,...

Milan-Cagliari 3-0 : autorete di Ceppitelli - gol di Paquetà e Piatek : Gli appassionati di calcio non prendano impegni per il prossimo sabato sera: a Bergamo due tra le squadre più in salute del campionato di Serie A si giocheranno una fetta di Champions, una contro l'...

Milan-Cagliari 3-0 - Paquetá e Piatek gol : il Diavolo si riprende il 4° posto : Il Milan batte 3-0 il Cagliari nel posticipo della 23ª giornata e si riporta al quarto posto in solitaria. Primo tempo deciso dall'autorete di Ceppitelli , 12', e dal gol di Paquetá , 22', , nella ...

Calcio - Serie A 2019 : Milan-Cagliari 3-0 - tris rossonero a San Siro e la prima di Paquetà : Termina con un rotondo successo per 3-0 l’incontro di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per il 23° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I rossoneri di Rino Gattuso si sono imposti nettamente nei confronti dei sardi grazie all’autorete sfortunata di Luca Ceppitelli al 13′ e alle realizzazioni del brasiliano Lucas Paquetà, al primo gol con la maglia milanista, e del solito Krzysztof Piatek. Una vittoria che ...

VIDEO Milan-Cagliari 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Tris rossonero - Paquetà e Piatek a segno : Termina con un rotondo successo per 3-0 l’incontro di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per il 23° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I rossoneri di Rino Gattuso si sono imposti nettamente nei confronti dei sardi grazie all’autorete sfortunata di Ceppitelli al 13′ e alle realizzazioni del brasiliano Paquetà, al primo gol con la maglia milanista, e del solito Piatek. Una vittoria che consente alla compagine ...

Il Milan cancella il Cagliari 3-0 con Paquetá e Piatek Il Diavolo torna quarto Foto Cr7 esulta come Dybala : foto : I rossoneri vincono a San Siro, centrano il sesto risultato utile consecutivo e scavalcano in un colpo solo le due romane e l’Atalanta. Il brasiliano dedica il gol ai morti del Flamengo

Pagelle Milan-Cagliari 3-0 - highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN CAGLIARI – Il Milan si conferma essere in un gran momento. Per i rossoneri infatti stasera è arrivata una vittoria mai in discussione sul Cagliari. A San Siro, davanti al proprio pubblico, per la formazione schierata dal tecnico Gennaro Gattuso sono dunque giunti altri tre punti e quindi la ripresa del quarto posto […] L'articolo Pagelle Milan-Cagliari 3-0, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Milan-Cagliari 3-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/24 Spada/LaPresse ...

Bravo Gattuso - adesso il Milan è una grande squadra : distrutto il Cagliari con autorità da big : Milan vittorioso contro il Cagliari trascinato dai nuovi arrivati Paquetà e Piatek entrambi in rete questa sera a San Siro Dopo le vittorie di Inter, Lazio e Roma, il Milan scendeva in campo quest’oggi a San Siro contro il Cagliari con un discreto peso sulle spalle. La squadra di Gennaro Gattuso però si è districata in maniera eccellente questa sera, dimostrando la propria crescita e l’enorme apporto giunto dal calciomercato ...

Posticipo serie A - Milan-Cagliari 3-0 : 22.20 Il Milan torna al quarto posto col 3-0 al Cagliari a San Siro. I rossoneri mettono presto la gara in discesa.Al 13' Cragno respinge la botta di Suso proprio sul corpo di Ceppitelli e la palla carambola in rete.Al 22' Paquetà arriva coi tempi giusti sul cross di Calabria e segna il suo primo gol italiano. Donnarumma fa gli straordinari su Pavoletti. Nella ripresa Joao Pedro si divora il gol ('scavetto' che colpisce la traversa) e subito ...

Milan-Cagliari 3-0 La Diretta Tris di Piatek : Milan e Cagliari chiudono il calendario della 23a giornata di Serie A con il match in programma a San Siro alle ore 20.30 della domenica sera; i rossoneri di Gennaro Gattuso, dopo il pareggio...