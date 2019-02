Migranti : Procura Catania bacchetta giudici Riesame 'Provvedimento censurabile' (2) : (AdnKronos) - Per i pm della Procura di Catania, "come pacificamente emerso dalle indagini e confermato anche dallo stesso Tribunale del Riesame", scrive la Procura, "Gianino, pur consapevole della presenza a bordo di rifiuti a rischio infettivo e della necessità di sottoporli a un trattamento diffe

Migranti : Procura Catania bacchetta giudici Riesame 'Provvedimento censurabile' (3) : (AdnKronos) - Per i pm catanesi "è evidente come i numerosi conferimenti di rifiuti illecitamente miscelati avvenuti nel corso di circa un anno e mezzo abbiano avuto quale presupposto indefettibile l’organizzazione professionale proprio dell’agente marittimo Gianino, il quale, da un lato, concludeva

Migranti : caso Aquarius - su Riesame Procura Catania ricorre in Cassazione (2) : (AdnKronos) - Per i giudici del Riesame di Catania, la "pluralità delle operazioni, e financo l'abitualità della condotta, non è però sufficiente a far ritenere integrato il reato contestato di traffico illecito di rifiuti essendo infatti necessario un quid pluris, consistente nell'allestimento di m

Migranti : caso Aquarius - su Riesame Procura Catania ricorre in Cassazione : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Finisce in Cassazione il caso Aquarius. La Procura di Catania, diretta da Carmelo Zuccaro, ha presentato ricorso in Corte di Cassazione al provvedimento con il quale il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato il decreto del gip che disponeva il sequestro di 200 mi

Migranti - per il naufragio del 18 gennao la Procura chiede l'archiviazione : ROMA - La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per omissione in atti d'ufficio, ricevuto una decina di giorni fa dai colleghi di Agrigento, in relazione al naufragio del 18 ...

Naufragio 117 Migranti - Procura Roma chiede archiviazione : La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto per omissione in atti di ufficio in merito al Naufragio dello scorso 18 gennaio nel Mediterraneo, in acque libiche, che sarebbe ...

Migranti Sea Watch : Procura di Catania apre inchiesta : Il Procuratore di Catania ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Rilievi sull'inidoneità tecnico-strutturale della nave. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sullo sbarco dei 47 Migranti dalla Sea Watch 3. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione dell'immigrazione clandestina. Le ...

Migranti Sea Watch - la procura di Catania apre un'inchiesta : Lo sbarco dei 47 Migranti dalla nave Sea Watch finisce sul tavolo della procura di Catania , che ha aperto un'inchiesta . Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere ...

Migranti : Sea watch - Procura Catania apre inchiesta per associazione a delinquere : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Lo sbarco dei 47 Migranti dalla nave Sea watch finisce sul tavolo della Procura di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro, che ha aperto un'inchiesta. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti. La Procura ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata all'ag

Naufragio Migranti 18-01 - Procura Roma indaga su omissione soccorso : Roma, 31 gen., askanews, - omissione di soccorso, a carico di ignoti. E' intestato così il fascicolo d'indagine arrivato all'attenzione della Procura di Roma dai pubblici ministeri di Agrigento in ...

Migranti - naufragio con 117 morti : procura di Roma indaga per omissione di atti d’ufficio : Un’indagine per omissione d’atti d’ufficio è stata aperta dalla procura di Roma. Il fascicolo è relativo al naufragio avvenuto il 19 gennaio scorso nel Mar Mediterraneo in cui morirono 117 persone. Fondamentale per stabilire il numero delle vittime è stato il racconto dei tre superstiti. Il procedimento non al momento alcun indagato ma è a carico di ignoti. L’ufficio inquirente della Capitale ha avviato il fascicolo sulla ...

Migranti - la procura di Roma indaga per omissione di soccorso : Roma - La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al naufragio avvenuto il 19 gennaio scorso nel Mediterraneo e che, secondo il racconto dei tre superstiti, avrebbe causato la ...

Migranti - la procura di Roma indaga per omissione di soccorso : Per il naufragio del 19 gennaio scorso. Come anticipato da Repubblica, le carte sull'operato della Guardia costiera trasmesse per competenza dalla procura di Agrigento: "Allarmi ignorati"

Migranti : sindaco Catania - 'Ora Procura farà sue valutazioni' : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Era giusto che questa situazione si chiudesse, ora gli organi della magistratura farà le sue valutazioni del caso". Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese, parlando dello sbarco della nave Sea watch al porto del capoluogo etneo. Pogliese non lesina critiche