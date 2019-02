Meteo | torna il maltempo | due giorni di pioggia e neve sull’Italia

Allerta Meteo - è una Domenica di caldo primaverile ma da domani torna il freddo : temperature in calo con qualche temporale - ma non nevicherà [MAPPE] : 1/24 ...

MSN Meteo torna ad aggiornarsi per gli utenti Insider : MSN Meteo torna nuovamente ad aggiornarsi su Windows 10 alla versione 4.28.10351.0 per tutti gli utenti Insider iscritti ai rami Slow, Fast o Skip Ahead. Changelog Risolto un bug che bloccava la Live Tile sulla visualizzazione del Meteo della capitale senza mostrare quella della singola città o del singolo paese selezionato. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download MSN Meteo (Gratis, Windows Store) ?

Previsioni Meteo - Anticiclone sempre più forte sull’Italia : sarà un weekend primaverile. Da Lunedì torna l’inverno con un po’ di neve in collina al Sud : 1/7 ...

Meteo - weekend con ribaltone : tornano pioggia e neve : Torna il maltempo nel weekend. Secondo gli esperti Meteo sabato nubi dense e minacciose arriveranno sul Nord-Ovest e sull'alto Tirreno. Attese piogge e anche un po’ di neve sui settori alpini della Valle d'Aosta. Altrove il tempo si manterrà abbastanza tranquillo salvo qualche nube in più sull'area tirrenica.Continua a leggere

Previsioni Meteo - l’Inverno torna a ruggire da Lunedì 11 Febbraio : irruzione dal Baltico sull’Italia - i primi dettagli sulla neve in arrivo : Previsioni Meteo – Acquista sempre più credibilità l’ipotesi di una nuova irruzione di aria fredda proveniente dal settore Baltico-Russo per il corso della prossima settimana. Oramai tutti i modelli di calcolo sono concordi nel vedere questa irruzione fredda. Semmai andrà valutato via via, come è ovvio che sia in una tendenza che va oltre i 3/4 giorni, che orientamento prevalente potrebbero prendere le correnti fredde e dove potrebbero ...

Meteo - sull’Italia torna il bel tempo : sole e temperature miti sulla Penisola : Grazie alla ripresa dell'anticiclone delle Azzorre, che torna a conquistare la Penisola con un'area di alta pressione, nella seconda parte di questa settimana avremo sull'Italia bel tempo diffuso da nord a sud con sole quasi ovunque e temperature miti durante le giornate. La situazione Meteo persisterà almeno fino a sabato prima dell'arrivo di un nuova perturbazione da nord.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani : torna l'alta pressione - tempo stabile : Nella giornata di domani l'alta pressione porterà le redini sulla nostra penisola determinando condizioni Meteo generalmente stabili. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

Allerta Meteo Palermo - esonda il fiume Milicia : torna l’incubo dopo il dramma dello scorso novembre : torna la paura in Sicilia, e in particolare a Palermo che sta vivendo una nuova emergenza e la memoria va allo scorso novembre, e una nuova Allerta Meteo gialla è prevista su Palermo. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso relativamente al rischio Meteo-idrogeologico e idraulico fino alle 24 di domani. Si prevedono “precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e ...

Previsioni Meteo - torna a splendere il sole al Centro/Nord dopo 3 giorni terribili : adesso un lungo periodo di bel tempo - temperature miti : 1/4 ...

Meteo Roma - torna a splendere il sole e la temperatura sale a +16°C : il Tevere è ancora ingrossato - ma sarà una settimana stupenda [FOTO] : 1/10 ...

Previsioni Meteo Febbraio : ritorna il caldo su gran parte d’Europa - diversi cicloni atlantici in arrivo [MAPPE] : 1/22 ...

Meteo : una domenica instabile! Fine dello scirocco - torna la neve sui monti : La forte perturbazione nord atlantica che sta colpendo l'Italia sta lasciando segni importanti sul nord Italia, in particolare sull'Emilia Romagna dove le abbondanti piogge e i forti venti di...

Allerta Meteo Liguria : nuova perturbazione - torna la neve da stasera : A una settimana esatta dal precedente evento, la Liguria sta per essere interessata da una nuova perturbazione a carattere freddo che riporterà la neve su parte del territorio regionale. Ecco, dunque, che Arpal ha emanato l’Allerta per neve su alcune zone: GIALLA dalle 21.00 di oggi, martedì 29 gennaio, su interno B, D ed E GIALLA dalle 00.00 di domani, mercoledì 30 gennaio, su costa B, interno C ARANCIONE dalle 06.00 di domani, mercoledì 30 ...

Previsioni Meteo : intensa perturbazione a meta' settimana - torna la neve anche in pianura! : [flowplayer id="136271"] La "porta atlantica" pare essersi definitivamente sbloccata dopo una chiusura davvero prolungata che aveva "regalato" al nord l'ennesima lunghissima fase di siccità che ha...