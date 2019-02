Meteo | le previsioni di lunedì 11 febbraio

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Domenica 10 Febbraio 2019 Piovaschi A Pisa e Provincia avremo tempo generalmente nuvoloso con locali addensamenti sulle zone settentrionali di confine con la lucchesia. Tra notte e mattino possibili foschie/nebbie. I Venti risulteranno in rinforzo dai quadranti meridionali da SSO Libeccio e Ostro. I Mari risulteranno con moto ondoso in aumento fin a molto mossi Le Temperature risulteranno in ...

Previsioni Meteo - l’Anticiclone di San Valentino è troppo forte : solo qualche ora di fresco al Sud senza neve - l’Inverno resta in stand-by : Previsioni Meteo – Altro che gelo e neve! L’Inverno resta instand-by e l’ipotesi della retrogressione fredda paventata con eccessiva enfasi dai soliti venditori di fumo è finita lì dov’è andato anche il Burian di Gennaio: in un mondo immaginario di Meteorologi da strapazzo che si divertono a prendere in giro gli appassionati sfruttando la loro voglia di freddo e neve. Eppure l’inverno quest’anno è stato molto ...

Previsioni Meteo - Anticiclone sempre più forte sull’Italia : sarà un weekend primaverile. Da Lunedì torna l’inverno con un po’ di neve in collina al Sud : 1/7 ...

Sci alpino - Discesa maschile Mondiali 2019 (9 febbraio) : le previsioni Meteo. Nevicate abbondanti rischiano di stravolgere il programma : Domani, sabato 9 febbraio, alle ore 12.30, è in programma ad Are, in Svezia, la Discesa libera maschile valida per Mondiali di sci alpino: naturalmente il programma è soggetto alle bizze del meteo, che potranno portare ad uno stravolgimento delle gare, soprattutto se dovessero essere confermate le previsioni delle ultime ore. Stiamo parlando infatti di un’area di bassa pressione che sta per investire anche la località svedese, portando, ...

Previsioni Meteo : nuovo ruggito dell'inverno la prossima settimana. Freddo intenso e neve su regioni adriatiche. : L'alta pressione consolidatasi in questi giorni sull'area mediterranea ci terrà compagnia fino a Domenica, garantendo condizioni meteo generalmente stabili e clima piuttosto mite durante le ore...

Previsioni Meteo - l’Anticiclone continua a mantenere un clima mite e soleggiato in tutt’Italia : una grande anomalia nel periodo “clou” dell’Inverno : continua a splendere il sole su gran parte d’Italia, pur con qualche nube al Nord/Ovest e ancora al Sud. Il clima è decisamente mite le temperature sfiorano i venti gradi in varie località di Calabria, Campania e Sicilia. Le temperature massime di oggi hanno raggiunto +19°C a Lentini, Botricello e San Marco di Castellabate, +18°C a Olbia, Gela, Riposto, Castelvetrano, Mercato San Severino e Campagna, +17°C a Napoli, Catania, Siracusa, ...

Previsioni Meteo - l’Inverno torna a ruggire da Lunedì 11 Febbraio : irruzione dal Baltico sull’Italia - i primi dettagli sulla neve in arrivo : Previsioni Meteo – Acquista sempre più credibilità l’ipotesi di una nuova irruzione di aria fredda proveniente dal settore Baltico-Russo per il corso della prossima settimana. Oramai tutti i modelli di calcolo sono concordi nel vedere questa irruzione fredda. Semmai andrà valutato via via, come è ovvio che sia in una tendenza che va oltre i 3/4 giorni, che orientamento prevalente potrebbero prendere le correnti fredde e dove potrebbero ...

Meteo : le previsioni per domani - venerdì 8 febbraio : Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa a tutti (spoiler: non pioverà da nessuna parte)

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Giovedì 7 Febbraio 2019 Sereno / Poco Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo cielo inizialmente sereno con tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratiforme dal pomeriggio. I Venti risulteranno deboli variabili I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno in calo nei valori minimi con possibili gelate. La Previsione per Venerdì 8 febbraio 2019 Molto ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 7 febbraio : Meteo, le previsioni di domani giovedì 7 febbraio Fino a venerdì anticiclone in rinforzo con tempo buono e generalmente mite su tutte le regioni. E’ previsto un peggioramento nel weekend per l’arrivo di una perturbazione atlantica con nuove piogge e nevicate sulle Alpi LE previsioni Parole chiave: ...