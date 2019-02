Mattarella | grazie a Napolitano | italiani sono riconoscenti

agi

(Di domenica 10 febbraio 2019) "Nel Giorno del Ricordo, il Presidente della Repubblica Sergioha telefonato al Presidente emerito Giorgioche, come ieri è stato ricordato al Quirinale, ha tanto fatto per restituire alla memoria nazionale quei tragici eventi. Il Presidenteha voluto, nell'occasione, esprimere al Presidente emerito grande apprezzamento per la sua presidenza, verso cui va la doverosa riconoscenza degli". E' quanto afferma una nota dell'ufficio stampa del Quirinale.