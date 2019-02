Massimo di Palermo | ‘Il ritorno di Ulisse in patria’ meritava più “scena”

ilfogliettone

(Di lunedì 11 febbraio 2019) In attesa che Orchestra e Coro tornino dalla tournee in Oman con La Traviata di Verdi sotto la direzione e con l’interpretazione di Placido Domingo, nel ruolom mdi Papà Germont, e al quale sembra sia stata strappata la promessa, da concretizzare, di venire a cantare ain un futuro più che prossimo, il Teatroha voluto portare in scena, come seconda opera di stagione dal 7 al 10 febbraio, Ildiin patria di Claudio Monteverdi. Lodevole l’iniziativa di reainassence barocca, che si traduce anche in un’ottima strategia culturale e amministrativa, ma sarebbe stata sicuramente preferibile una iniziativa più costruita, pensata, da, appunto, seconda opera in cartellone, e non siparietto di nicchia, quasi per ingannare il tempo tra la tournee in Oman e la messa in scena de La Favorite di Donizetti in scena a fine mese dal 24 febbraio. Sì perché Ildi ...