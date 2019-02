Marco Revelli | Italia irriconoscibile

huffingtonpost

(Di domenica 10 febbraio 2019) All'origine, c'è lo smarrimento: "L'. Non faccio altro che domandarmi come siamo precipitati nella ferocia e nell'ostentazione della cattiveria di questi anni, trasformandoci nel buco nero dell'umanità, dopo i grandi slanci degli anni sessanta". Storico, sociologo, politologo, intellettuale di riferimento della sinistrana,ha scelto come guida l'incertezza, per esplorare quel mondo frantumato, emotivo e a tratti anche psicotico, che, per comodità, e per star con le coscienze apposto, chiamiamo populismo: "La sinistra, credendo di combattere i populisti, si è schierata contro il popolo, ignorando i bisogni che manifestava. Si è presa gioco di Luigi Di Maio perché vendeva bibite allo stadio. Ha ironizzato su quelli che sbagliano il congiuntivo. Ha contestato, non il merito, ma il principio del ...