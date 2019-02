Manuel Bortuzzo | il padre | è tanto forte | tornerà in acqua

Manuel Bortuzzo – Atleti in vasca con una M disegnata sul braccio : CAso Manuel: Atleti ACLI RMA in gara con una M sul braccio al Trofeo Gori ad Avezzano Una M disegnata sul braccio per salutare e inviare un messaggio di supporto a Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito con un colpo di pistola ad Ostia. Sono scesi in vasca così questa mattina gli Atleti che hanno partecipato alla prima data del XIX Trofeo Fabio Gori, presso la piscina comunale di Avezzano. Giovani nuotatori dai 6 ai 18 anni, più la categoria ...

Tutti in strada per Manuel : manifestazione a Roma per il giovane nuotatore Bortuzzo [GALLERY] : Quanto calore per Manuel Bortuzzo: manifestazione a Roma per il giovane talento azzurro del nuoto sparato qualche sera fa nella Capitale Roma scende in strada per Manuel Bortuzzo: nella Capitale si è tenuta una manifestazione per dimostrare tutta la vicinanza e l’affetto al giovane nuotatore italiano, che ha perso l’uso delle gambe a causa dell’aggressione di qualche sera fa. La giovane promessa azzurra è stata sparata da ...

Massimiliano Rosolino e Matteo Salvini in visita da Manuel Bortuzzo - Romait - : Ha voglia di tornare in pista e allenarsi e quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c'è forza di volontà può accadere. La mia sensazione è che Manuel tornerà a correre e nuotare'...

Martina - la fidanzata di Manuel Bortuzzo : “Non lo lascio solo - resterò con lui” : “Con Manuel ci siamo messaggiati poco prima che andasse alla festa dei 18 anni e poi all’Axa. Mi ha scritto stasera esco con Martina. Allora io gli ho chiesto chi è Martina?. E lui: La mia nuova fiamma. Ci abbiamo scherzato su da padre a figlio. Gli ho scritto ma dura fino a San Valentino? . E lui: Sì, sì è una brava ragazza. Poi la tragedia”. Così il padre di Manuel Bottuzzo, il giovane nuotatore ferito nel quartiere Axa di Roma da una ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri a Sky : 'Avete visto che forza ha Manuel Bortuzzo" : Le sue prime parole sono proprio per Manuel: "Quello che è successo a Manuel è una cosa fuori dal mondo, non riesci neanche ad immaginarla. Appena l'ho saputo io non ci volevo credere. Ho fatto ...

Franco Bortuzzo - padre di Manuel/ "Sparato per sbaglio? Loro sono sbagliati. Ora ci affidiamo alla scienza" : Franco Bortuzzo, padre di Manuel a I Fatti Vostri: "Sparato per sbaglio? Loro sono sbagliati". Ma non perdono la speranza: "Ci affidiamo alla scienza"

Nuoto - Manuel Bortuzzo il messaggio dall'ospedale : 'Sto bene - mi avete fatto emozionare' : ROMA - ' Ciao a tutti ragazzi, qui è Manuel che vi parla, come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutto questo calore da parte vostra, veramente mi avete fatto emozionare tutti, se ...

Manuel Bortuzzo : 'Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato' : Manuel Bortuzzo, il giovane ragazzo colpito per sbaglio dai proiettoli di un’arma da fuoco sabato notte in un quartiere della periferia sud di Roma, ha ringraziato tutte le persone che in questi giorni gli hanno dimostrato affetto e solidarietà. ”Ciao ragazzi, non mi aspettavo tutto questo calore da parte vostra. Mi avete fatto emozionare, se potessi vi abbraccerei uno a uno. Tornerò più forte di prima”: queste sono le prime parole di Bortuzzo, ...

“Se potessi…”. Manuel Bortuzzo - le prime parole dall’ospedale sono un colpo al cuore : Non perde la grinta Manuel Bortuzzo. In un audio, postato sulla pagina Facebook ‘TutticonManuel’, il nuotatore, rimasto paralizzato, dopo essere stato colpito sabato notte all’Axa da un proiettile per errore, parla per la prima volta dal letto di ospedale al San Camillo di Roma. “Ciao a tutti ragazzi, qui è Manuel che vi parla. Come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutta questa calorosità da parte ...

Manuel Bortuzzo - messaggio dall'ospedale. Salvini : "Tornerà a correre e a nuotare" : Manuel Bortuzzo è un ragazzo dal cuore grande e dal coraggio immenso. " Torno più forte di prima ", dice dal suo letto d'ospedale a pochi giorni dalla sparatoria che lo ha ridotto su una sedia a ...

Manuel Bortuzzo - gip convalida il fermo : 'I due giovani spararono per uccidere' : Hanno sparato per uccidere. Programmando un brutale omicidio. Un raid di morte covato da tempo, non riuscito per cause indipendenti dalla loro volontà ma che potrebbero replicare. È il quadro di ...

Manuel Bortuzzo parla dall'ospedale : 'Tornerò più forte di prima' : 'Tornerò più forte di prima'. parla dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un proiettile ...

Il messaggio audio di Manuel Bortuzzo : «Sto bene - tornerò più forte di prima» : «Come potete sentire sto bene, non mi aspettavo tutto questo, mi avete fatto emozionare. Se potessi vi abbraccerei a uno a uno. Vedrete che torno più forte di prima». Sono le parole di Manuel Bortuzzo, le ha registrate e rese pubbliche il presidente di Federnuoto Paolo Barelli condividendole sui social della Federazione. https://www.youtube.com/watch?v=wVw3edoykFw Dall’ospedale San Camillo di Roma il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere ...

Matteo Salvini/ 'Crisi Italia-Francia per me è finita. Manuel Bortuzzo? Per me torna a nuotare' - Pomeriggio 5 - : Matteo Salvini a tutto tondo ai microfoni di Pomeriggio 5: da Manuel Bortuzzo alle stime Ue sull'economia, ecco le sue parole.