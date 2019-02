Manchester City-Chelsea | Sarri non dà la mano a Guardiola

Manchester City-Chelsea - Sarri furioso per il 6-0 : Guardiola gli porge la mano - l’ex Napoli la rifiuta! [VIDEO] : furioso per il 6-0, Maurizio Sarri rifiuta la stretta di mano di Pep Guardiola: tensione alle stelle nel finale di Manchester City-Chelsea Il big match della 26ª Giornata di Premier League si è concluso con un risultato a dir poco clamoroso: il Manchester City ha liquidato il Chelsea con un tennistico 6-0! Vittoria netta per gli Sky Blues, sulla quale ha messo la firma Sergio Aguero con una strepitosa tripletta. Al termine della gara, da ...

Sarri a lezione dal maestro Guardiola! Il Manchester City demolisce il Chelsea : netto 6-0 nel segno di Aguero : Il Manchester City batte 6-0 il Chelsea nel big match della 26ª Giornata di Premier League. netto ko di Sarri contro Guardiola: Aguero decisivo con una tripletta Manchester City-Chelsea, il big match della 26ª Giornata di Premier League, era destinato a dare spettacolo. E così è stato, anche se, sicuramente, i tifosi del Chelsea si sarebbero augurati un risultato ben diverso. Il tabellone dell’Etihad Stadium segna un tennistico 6-0 in ...

Incredibile Manchester City - vince 6-0 contro il Chelsea : Aguero mattatore - Guardiola supera Sarri [FOTO] : 1/48 AFP/LaPresse ...

Manchester City Chelsea - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali Manchester City , 4-3-3, : Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Sterling, Aguero, Bernardo Silva. All. Guardiola Chelsea , 4-3-3, : Kepa; ...

Manchester City-Chelsea : diretta streaming e tv - dove vederla | Premier : Manchester City-Chelsea: diretta streaming e tv, dove vederla | Premier Manchester City-Chelsea si giocherà Domenica 10 febbraio 2019 alle ore 17 presso l'”Etihad Stadium” di Manchester e sarà valida per la 26a giornata della Premier League. Pep Guardiola contro Maurizio Sarri. Nell’ultimo turno i citizens si sono imposti 3 a 1 sull’Arsenal mentre il Chelsea è tornato al successo con un roboante 5 a 0 ...

DIRETTA : Manchester City-Chelsea LIVE - dove vederla in tv e streaming : Goal seguirà Manchester City-Chelsea in DIRETTA testuale: dalle curiosità pre-partita alla cronaca minuto per minuto.

Manchester City-Chelsea : il big match di Premier League domenica in diretta tv su Sky : Si giocherà domenica sera all’Etihad Stadium di Manchester il match clou della 26^ giornata di Premier League, Manchester City-Chelsea. La quarta in classifica sul campo della capolista, anche se le due squadre sono separate da ben 12 punti. Complice il doppio pareggio del Liverpool (con Leicester e West Ham negli ultimi due turni, entrambi per 1-1), battendo 2-0 l'Everton mercoledì sera, i citizens di Guardiola hanno centrato l’aggancio in ...

Manchester City-Chelsea - le quote per il big match : Si avvicina sempre di più il big match di Premier League tra City e Chelsea, una partita che non ha bisogno di presentazioni. Il City è alla ricerca di punti per mantenere la prima posizione, la squadra di Sarri per rimanere in zona Champions. L’analisi dei trader Stanleybet.it, riprota Agipronews, concede un ampio vantaggio alla squadra di Guardiola, il percorso in casa è stato infatti straordinario: 12 vittorie e 1 ko. Un altro ...

Pronostico Manchester City – Chelsea - Premier League 10-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Chelsea, Premier League 26^ Giornata, Domenica 10 Febbraio 2019 ore 17.00Pronostico / Premier League – All’Etihad Stadium, la ventiseiesima giornata di Premier League metterà in scena domenica pomeriggio una sfida tanto spettacolare quanto decisiva per le sorti del campionato. Manchester City e Chelsea si giocano una fetta di stagione nello scontro diretto che vedrà contrapposti ...

Intel crea esperienze immersive per i tifosi di Arsenal - Liverpool e Manchester City : Dal 10 marzo Intel offrirà esperienze immersive attraverso la tecnologia Intel True View per fare il modo che i fan di tutto il mondo possano godersi i momenti più importanti delle partite da ogni angolazione, indipendentemente dal fatto che la stiano guardando in diretta o che rivivano l’azione post partita dal sito ufficiale, dall’app mobile […] L'articolo Intel crea esperienze immersive per i tifosi di Arsenal, Liverpool e ...

Premier League - il Manchester City batte l'Everton : in gol Laporte e Jesus : Il Manchester City sale in vetta alla Premier. Nell'anticipo della 27esima del campionato inglese i campioni in carica violano il terreno dell'Everton, 2-0, e superano grazie alla migliore differenza ...

Risultati Premier League - il Manchester City aggancia il Liverpool in vetta [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Everton-Manchester City : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali EVERTON , 4-3-3, : Pickford; Kenny, Keane, Zouma, Digne; Gomes, Gueye, Davies; Walcott, Calvert-Lewin, Bernard. All.: Silva MANCHESTER City , 4-3-3, : Ederson; Walker, Stones, ...

Everton-Manchester City : diretta streaming e tv - dove vederla | Premier : Everton-Manchester City: diretta streaming e tv, dove vederla | Premier Everton-Manchester City si giocherà Mercoledì 6 Febbraio alle ore 20.45 presso lo stadio “Goodison Park” di Liverpool e sarà valida per a 27a giornata di Premier League. Nell’ultimo turno i citizens hanno vinto 3 a 1 contro l’Arsenal mentre i toffies hanno perso con il medesimo risultato contro il Wolverhampton. Everton-Manchester City: ...