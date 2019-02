Mahmood vince Sanremo 2019 | Bertè quarta Ariston arrabbiato!

Mahmood vince Sanremo 2019 : Boom di fischi a Sanremo 2019. Al secondo e terzo posto Ultimo e Il Volo. Bellissimo duetto di Eros Ramazzotti e Baglioni in “Adesso tu”. Le pagelle – È un Claudio Baglioni tutto bianco (dal papillon in giù) quello che apre la serata finale del 69° Festival di Sanremo. Insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio ha condotto le cinque serate dello show, tra ospiti a volte poco super, sketch non sempre divertenti e ventiquattro cantanti in ...