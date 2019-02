Mahmood vince il Festival di Sanremo | sul podio Ultimo e Il Volo

Vince Mahmood - il boato della sala stampa ma critici e televoto non sono d'accordo : La notizia della vittoria di Mahmood , totalmente inaspettata, solleva un boato di approvazione in sala stampa . Il cantante, emozionatissimo, dice: «Non ci sto credendo, è incredibile. Voglio ...

Mahmood vince Sanremo 2019 e va all'Eurovision Song Contest : Il vincitore di Sanremo 2019 è Mahmood con Soldi, Verdetto decisamente a sorpresa. Secondo posto per Ultimo, terzo Il Volo, che in realtà sembravano convinti della vittoria. Mahmood va all'Eurovision . "Se ci voglio andare mi chiedete? A' voglia!". Abbiamo un concorrente per ESC 2019 da Israele.prosegui la lettura Mahmood vince Sanremo 2019 e va all'Eurovision Song Contest pubblicato su TVBlog.it 10 febbraio 2019 01:20.

Vince Mahmood davanti a Ultimo e il Volo. E l’Ariston insorge contro il verdetto. Il vincitore : “Sono italiano al 100 per cento” : Mahmood trionfa al Festival di Sanremo nell'edizione piu' digital della storia della competizione canora. Il giovane artista milanese si impone nello spareggio della votazione finale con 'Soldi' davanti a Ultimo con 'I miei particolari' e al 'Volo' con 'Musica che resta'. Il pubblico dell'Ariston e' insorto nella quasi totalita' contro il verdetto che ha portato in finale i tre artisti. Un'edizione, quella 'dell'armonia', secondo il direttore ...

