Mahmood | ecco il significato del testo di “Soldi” | “Racconta la storia di una famiglia

ilfattoquotidiano

: Caro Salvini, caro Foa, caro tutto il Ku Klux Klan, Mahmood è figlio di una sarda e di un egiziano. E non è tutto.… - domeniconaso : Caro Salvini, caro Foa, caro tutto il Ku Klux Klan, Mahmood è figlio di una sarda e di un egiziano. E non è tutto.… - lorepregliasco : Ecco i risultati dettagliati: #Mahmood è balzato in testa grazie al 63% delle giurie (sala stampa e giuria d'onore)… - RadioItalia : Ecco la Classifica! In finale @Mahmood_Music @IlVeroUltimo @ilvolo. La sala non è d'accordo!… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Di cosa parla “Soldi”, la canzone che ha vinto Sanremo? È la domanda che in molti si stanno facendo all’indomani della vittoria dial Festival di Sanremo. Il brano scritto da Alessandro, questo il nome del cantautore italo-egiziano nato e cresciuto nella periferia milanese, ruota attorno alla figura del padre che se ne è andato e non è più tornato. Ilparla di periferie, di interni in cui si fuma il narghilè e si beve champagne, c’è il Ramadan, ma anche Jackie Chan.Il pezzo è nato dopo una lunga gestazione, come ha spiegatoai microfoni di Fanpage: scritta su un vecchio beat, racconta, è stato grazie a Dardust e Charlie Charles che ha acquisito sonorità e ritmica che l’hanno resa più incisiva e più moderna. “Il pezzo non parla di soldi a livello materiale ma di come possono cambiare i rapporti all’interno di una...