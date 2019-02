LIVE Svizzera-Italia | Fed Cup 2019 in DIRETTA | 10 febbraio | Bencic-Giorgi 6-2

oasport

: RT @RSIsport: Oggi live su RSI ???????? (1a parte) ?????????? 12h00 tennis Fed Cup, Svizzera-Italia - swiss_tennis : RT @RSIsport: Oggi live su RSI ???????? (1a parte) ?????????? 12h00 tennis Fed Cup, Svizzera-Italia - OA_Sport : #tennis Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della seconda ed ultima giornata dell'incontro di #FedCup tra Svizzera e I… - RSIsport : Oggi live su RSI ???????? (1a parte) ?????????? 12h00 tennis Fed Cup, Svizzera-Italia -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Buongiorno e bentrovati alladi, incontro valido per il World Group II della Fed Cup di tennis. Servirà il miracolo alle azzurre in quel di Biel. Sul cemento elvetico le nostre portacolori sono sotto 2-0 dopo aver perso i primi due singolari nella giornata di ieri: Sara Errani è stata presa letteralmente a pallate da Belindamentre Camilanon è stata all’altezza delle sue ultime prestazioni contro una lottatrice come Viktorija Golubic, capace di imporsi in tre set.Si ricomincerà quest’oggi e l’non potrà che vincere i tre eventuali incontri in programma per ribaltare la situazione. Spetterà acompiere il primo passo, affrontandoin un match molto difficile. L’ex top-10, dopo i tanti problemi fisici che hanno costellato le ultime due stagioni, sempre finalmente aver ritrovato la via e affrontarla ...