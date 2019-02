LIVE Svizzera-Italia | Fed Cup 2019 in DIRETTA | 10 febbraio | azzurre per il miracolo

oasport

: #permattinierisport Hockey: Ambrì batte Ginevra al supplementare (1-0). Sci: Jansrud, discesa mondiale. Tennis: Svi… - mauriziocanetta : #permattinierisport Hockey: Ambrì batte Ginevra al supplementare (1-0). Sci: Jansrud, discesa mondiale. Tennis: Svi… - livetennisit : Fed Cup – World Group 2 – Svizzera vs Italia 2-0: LIVE il Day 2. Live dettagliato - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA della prima giornata della sfida di #FedCup tra #Italia e #Svizzera. Si parte con… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Buongiorno e bentrovati alladi, incontro valido per il World Group II della Fed Cup di tennis. Servirà ilallein quel di Biel. Sul cemento elvetico le nostre portacolori sono sotto 2-0 dopo aver perso i primi due singolari nella giornata di ieri: Sara Errani è stata presa letteralmente a pallate da Belinda Bencic mentre Camila Giorgi non è stata all’altezza delle sue ultime prestazioni contro una lottatrice come Viktorija Golubic, capace di imporsi in tre set.Si ricomincerà quest’oggi e l’non potrà che vincere i tre eventuali incontri in programma per ribaltare la situazione. Spetterà a Giorgi compiere il primo passo, affrontando Bencic in un match molto difficile. L’ex top-10, dopo i tanti problemi fisici che hanno costellato le ultime due stagioni, sempre finalmente aver ritrovato la via e affrontarla ...