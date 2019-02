L' Italia unita dalla Vespa | 70 candeline per il club di amanti del gioiello Piaggio

Karate - Europei Giovanili 2019 : l’Italia punta a confermarsi al vertice - tante opportunità di medaglia per la spedizione azzurra : La nuova stagione internazionale del Karate è appena cominciata, ma è già arrivato il momento del primo grande appuntamento. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio andranno in scena ad Aalborg, in Danimarca, gli Europei Cadetti, Junior e Under21 2019. La rassegna continentale riservata alle categorie Giovanili è stata più volte terreno di conquista per la Nazionale italiana in passato. Lo scorso anno, a Sochi (Russia), gli azzurri dominarono il ...

Dal Nord al Sud Italia : i cambiamenti climatici obbligano ad aumentare la resilienza delle comunità locali : “I fiumi scorrono ma non lo faranno per sempre. Servono nuovi sogni, adesso”: in questa frase, tratta da una canzone della celebre rock band degli U2, è riassunto lo spirito della firma del Contratto di Fiume del torrente Pesa, avvenuta nella significativa sede delle celebri Cantine Antinori a San Casciano, in provincia di Firenze. Si tratta di un’esperienza pilota a livello regionale, il cui lavoro preparatorio è stato promosso dal Consorzio di ...

Deputati Pd estero : Solidarietà e speranza per la comunità Italiana in Venezuela : I nostri connazionali in Venezuela sappiano, comunque, che in Italia e nel mondo vi sono milioni di italiani che tra dittatura e democrazia sanno bene cosa scegliere, milioni di italiani che in ...

Lobbisti a Bruxelles : l'Italia al 5° posto per numero d'iscritti che influenzano il processo legislativo comunitario. : Sulla base di un grafico pubblicato dal 'SonnatgsBlick', su 259 entità svizzere registrare a Bruxelles, 118 rappresentano il mondo imprenditoriale. Vi sono rappresentate società come Novartis, con 14 ...

Lobbisti a Bruxelles : Italia al 5° posto per numero d'iscritti che influenzano il processo legislativo comunitario : Accanto ai pesi massimi dell'economia, figurano anche le FFS, la Suva, Travail.Suisse, il Fondo nazionale svizzero per la ricerca, il Politecnico federale di Zurigo come anche associazioni religiose ...

Le opportunità offerte dalla cooperazione tra Cina e Italia : intervista esclusiva al direttore de "il Giornale" Alessandro Sallusti : Come fa un Paese che ancora si professa comunista a essere il Paese che ha dato una spinta al liberismo e alla crescita dell'impresa privata, dell'economia, in maniera cosi' forte? Per cui e' un ...

Venezuela - Parlamento : “Stupiti dal governo Italiano”. Comunità italo-venezuelana a Mattarella : “Roma dalla parte sbagliata della storia” : “Diciamo al presidente dell’Italia che siamo stupiti per la posizione assunta dal governo italiano. Oggi chiediamo che si schieri accanto ai Venezuelani e riconosca Juan Guaidò come presidente”. L’Assemblea nazionale del Venezuela su Twitter si rivolge di nuovo all’Italia, l’unico Paese Ue che si è astenuto sulla proposta svedese al Parlamento europeo per il riconoscimento di Guaidò. L’organo, usando l’hashtag ...

Venezuela - la comunità Italiana in Venezuela scrive a Mattarella : "Presidente - riconosca Guaidó" : L'organo, utilizzando l'hashtag #ElMundoEstáConVzla, Il mondo sta col Venezuela,, ha dato spazio alle posizioni assunte anche da altre comunità straniere presenti nel Paese.

Cina e Italia : nuove opportunità cooperative nello sviluppo agricolo : Attualmente, nel contesto di buona tendenza dello sviluppo delle relazioni di completo partenariato strategico, Cina e Italia stanno mostrando una forte complementarietà nello sviluppo agricolo, con ricchi risultati cooperativi in materia. Nel 2017, il valore totale del commercio bilaterale dei prodotti agroalimentari si è registrato a 12 miliardi di dollari, con un aumento del 53,5% rispetto al 2010 e una crescita annua del 7,4%, nell"ambito ...

Wind Tre - Hedberg : 5G grande opportunità - Italia leader : Roma, 1 feb., askanews, - 'Sulla crescita dei servizi 5G, l'Italia è tra i paesi leader in Europa. Le reti e gli ecosistemi 5G sono fondamentali per il processo d'innovazione del Paese, nel mondo ...

Reddito - tecnici Senato : “È a rischio incostituzionalità il requisito di 10 anni di soggiorno in Italia per extracomunitari” : E’ a rischio incostituzionalità limitare l’accesso al Reddito di cittadinanza ai soli cittadini extracomunitari che risiedono in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. A rilevarlo, nel dossier sul “decretone” su Reddito e quota 100, sono i tecnici del Servizio studi del Senato, che ricordano come la giurisprudenza costituzionale abbia sancito come “lo status di cittadino non sia di ...

I giovani infelici : da Nord a Sud l’Italia è davvero unita - ma nel picchiare i bambini : Dall'omicidio di un bambino di 7 anni a Cardito, in provincia di Napoli, ai maltrattamenti in un asilo di Torino nei confronti di minori lasciati al freddo e senza cibo. Ogni giorno la cronaca ci consegna episodi di violenza gravissima sui bambini, ma non c'è solo quella. Perché l'infanzia è un tema completamente fuori dai radar del dibattito pubblico e della politica.Continua a leggere